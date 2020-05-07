«Если человек не работает в столице, не живет здесь ни он сам, ни его родственники, не на лечение приехал, то, даже если у него две справки будет, что он не болен коронавирусом, его не пропустят».

Так замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сказал в интервью изданию 24.kg.

Чиновник сообщил журналистам, что:

Человека не пустят со справкой об отсутствии коронавируса, если посчитают причины прибытия в Бишкек неважными;

При этом человеку вообще не нужна справка об отсутствии коронавируса, если его деятельность входит в категорию разрешенных или он едет в больницу;

Ограничения во въезде в Бишкек будут действовать, пока действует режим ЧП.

Зачем справки о здоровье нужны при въезде в Бишкек и почему за то же самое раскритиковали полпреда Иссык-Кульской области?

Все тот же Нурболот Усенбаев накануне сказал «Клоопу», что справки на въезде в Бишкек нужны из-за большого риска заражения.

«Если человек не обследован — большой риск его пропускать через блокпост. Есть категории людей, у которых есть справки, а остальные люди, я имею ввиду обычных граждан, они же могут приезжать [в Бишкек] просто погулять по парку», — сказал он.

Еще на день раньше, 5 мая, он раскритиковал за требование справок Иссык-Кульскую область — в которой, в отличие от Бишкека, больше нет зараженных COVID-19.

Усенбаев сказал, что требование справок «не соответствует алгоритму Минздрава», вице-премьер Кубатбек Боронов заявил, что «требование справки на блокпостах об отсутствии COVID-19 у граждан — излишне», а премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сделал полпреду Иссык-Кульской области замечание и заявил, что «требование справки об отсутствии COVID-19 неприемлемо».