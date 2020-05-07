Госслужба исполнения наказаний сообщила, что ПЦР-тест на коронавирус сотрудника СИЗО-1 показал отрицательный результат. Подозрения о его возможном заражении COVID-19 возникли при проверке 4 мая.

«На следующий день, 5 мая, при повторной сдаче анализа, результаты ПЦР оказались отрицательными. Проведены необходимые мероприятия с возможными контактными лицами. У всего личного состава СИЗО-1, а также членов семьи сотрудника результаты анализа отрицательные», — пояснили в ГСИН. Тем не менее, этого сотрудника отправили в самоизоляцию под наблюдение врачей.

В СИЗО-1 в заключении находятся высокопоставленные чиновники и политики — например бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. В последнее время власть не раз сообщали, что СИЗО переполнено, поэтому часть некогда влиятельных чиновников этапировали в колонии — как бывшего премьера и сподвижника Атамбаева Сапара Исакова.

ГСИН сообщает, что на коронавирус проверят и сотрудников колонии-поселения №47 в Бишкеке — туда недавно был этапирован другой бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев, проходивший вместе с Исаковым в деле о модернизации ТЭЦ Бишкека.

Ранее правозащитники сообщали, что в закрытых учреждениях высокий риск заражения из-за слабого здоровья заключенных. Они даже опубликовали обращение к властям с просьбой рассмотреть другие формы наказания кроме ареста для заключенных СИЗО. ГСИН же ограничила посещение заключенных в изоляторах и колониях и сообщила о проводимых дезинфекциях помещений.