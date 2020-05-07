Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил на брифинге, что медики устанавливают источники инфицирования коронавирусом у 51 человека. Неизвестно, где и каким образом они заразились.

«Из 895 случаев [заражения коронавирусом], в большинстве случаев все источники инфекции были установлены. Мы еще продолжаем поиск по источнику инфекции и по путям передачи [у 51 человека]», — сказал Усенбаев.

За всё время, по словам Усенбаева, было выявлено 4071 контактное лицо с заражёнными коронавирусом. На обсервации находятся 676 человек.

Всего по Кыргызстану на 7 мая уже выявлено 895 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стационаре находятся 246 человек, из них четверо — в реанимации. Выздоровевшими считаются 637 человек. Умерли 12.