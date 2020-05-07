Республиканский штаб сообщил о заражении сотрудников и пациентов Наццентра охраны материнства и детства в бишкекском микрорайоне Джал.

COVID-19 обнаружили у двух детей, трех мам и двух медработников. Еще у 20 сотрудников, 13 детей и семи родителей результаты отрицательные, но они будут находиться под наблюдением врачей.

Теперь в больнице создали обсервацию на первом и втором этажах, а вторую базу Наццентра продезинфицировали.

Пациентов и сотрудников больницы проверили после того, как COVID-19 нашли у жителя Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области, который лечился в отделе гематологии детской больницы.