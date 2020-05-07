Четверо 11-классников направлялась из села Ноокен Джалал-Абадской области на пастбище Кара-Булак в автомобиле «Хундай Портер», когда их водитель не справился с управлением. В районе села Кыр-Жон автомобиль вылетел с дороги — один подросток погиб, еще трое были госпитализированы в Ноокенскую районную больницу.

Авария произошла 6 мая. Пострадавшие и погибший подростки были выпускниками ноокенской школы №7 имени Торегелдиева. Состояние госпитализированных оценивается, как среднее — их доставили в отделение хирургии.

В УОБДД Джалал-Абадской области предположили, что школьники ехали на отдых. Но заведующий районным отделом образования Нурбек Олжобаев сообщил «Турмушу», что дети ехали на пастбище, чтобы вернуть скот домой. На пастбище были родители одного из мальчиков — он и погиб в аварии.

По словам Олжобаева, трое других ребят успели выпрыгнуть из машины в момент ДТП.