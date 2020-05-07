В соцсетях распространилось видео, снятое на юге Бишкека у парка «Ынтымак». На нем видно, как милиционер толкнул мужчину, затем ударил его по лицу и хватал за одежду, когда тот пытался уйти. Милиционер удерживал мужчину на месте и что-то ему говорил — после чего рядом остановился прохожий, который наблюдал за ситуацией.

Видео сняли прохожие, находившиеся через дорогу. В комендатуре нам сообщили, что по видео начата служебная проверка.

«По данному факту начата служебная проверка, по результатам которой сообщим дополнительно», — заявил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков.