Защищено: Я трудовой мигрант. Объясняем, как вы можете защитить себя в пандемию От Айзирек Иманалиева - 07 мая 2020 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 4 min read Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Коронавирус обнаружили у одного из кыргызстанцев, вернувшихся из Новосибирска «Считали дни». В Новосибирске 130 человек почти месяц ждут разрешения властей Кыргызстана на вылет в Бишкек За бортом. Как мигранты вынуждены жить в аэропорту — их рейсы на родину отменены Кто и как помогает Кыргызстану бороться с коронавирусом Сломанные ребра и честь ФСБ. Задержанный после взрыва в Магнитогорске мигрант из Кыргызстана провел за решеткой год без обвинений