Вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев сообщил, что зарплату бюджетников могут задержать на неделю. По его словам, в обеспечении зарплат бюджетникам «есть риски».

«Сегодняшние выплаты, возможно, будет недельная задержка. По сегодняшним переговорам мы ожидаем помощь со стороны правительства. В основном учителям», — сказал он.

Из-за карантинных мер и борьбы с коронавирусом часть трат, запланированных мэрией Бишкека и вовсе придется сократить.

По словам Бакетаева, все защищенные статьи бюджета будут исполняться — а они занимают больше 50% запланированного бюджета Бишкека в размере более 10 миллиардов 98 миллионов сомов. Остальные мероприятия и траты будут сокращены.

Из бюджета уже выпали 900 миллионов сомов — выпасть может и больше.

«С учетом сегодняшних реалий нами были просчитаны возможные выпадения бюджета в размере полутора миллиарда сомов», — рассказал Бакетаев.