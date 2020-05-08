Против жителя Чаткальского района Джалал-Абадской области начато досудебное производство по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических норм». Ранее он не хотел сдавать ПЦР-анализ и чуть не подрался с медиками.

Пресс-секретарь Джалал-Абадской ОУВД Нурдин Жээнтаев сообщил «Клоопу», что инцидент произошел 2 мая.

«Медики Чаткальского района пришли взять ПЦР-анализ у жителя 1991 года рождения из села Каныш-Кыя. В тот момент пришли соседи, противились и сказали, что “нет такой болезни”. Потом чуть не подрался и матерился», — сказал Жээнтаев.

Противостоял обсервации мужчины и его отец, и медикам пришлось обратиться в милицию. Через некоторое время и сам житель, который не хотел сдавать анализ, написал жалобу на медиков за то, что они «разгласили результат анализа при соседях». У него положительный анализ на коронавирус.

«Когда пришли в Чаткальскую районную больницу, с ними были и соседи. Врач при соседях сказал результат анализа и жители хотят, чтоб врачи ответили по закону», — сказал Жээнтаев.

Этот факт также зарегистрирован в едином реестре Чаткальского РУВД, как «несоблюдение врачебной тайны», ведется досудебное производство.

На брифинге 7 мая заместитель минздрава Нурболот Усонбаев сообщил, что в Чаткальском районе у 13 жителей выявлен коронавирус и все они заразились на поминках.

«Все эти 13 заразившиеся связаны между собой. В данное время там проводятся все необходимые процедуры и ведутся поиски контактирующих», — сказал он.

Также 8 мая было сообщено, что выявлен коронавирус у одного сотрудника РСК банка в Чаткале. По словам заместителя минздрава, сотрудник банка был на похоронах и контактировал с зараженными. В данное время он находится в больнице.