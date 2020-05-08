Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции поручил Генпрокуратуре выяснить обстоятельства отказа милиционеров от выплат. Члены комитета подозревают, что на милиционеров оказали давление.

«Решение комитета уже направлено в Генпрокуратуру. В установленном законодательством сроке [Генпрокуратура] должна предоставить ответ» — сообщил «Клоопу» пресс-секретарь председателя комитета Натальи Никитенко.

О том, что сотрудники МВД отказываются от выплат, говорил глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев. После чего подвергся жесткой критике со стороны депутата парламента Исхака Масалиева.

«Это их деньги. Вы напрасно сказали, что они [милиционеры] сами отказываются [от выплат]. Они не должны отказываться. У них есть семья, дети. Они должны их содержать. Зачем вы говорите такое?» — негодовал Масалиев.

Компенсации милиционерам

Ещё с апреля месяца власти не могут договориться о выплатах милиционерам, которые так же как и врачи находятся в зоне риска заражения коронавирусом.

На 8 мая зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом среди сотрудников МВД. Среди врачей их уже 226.

Всего в Кыргызстане зафиксировано 906 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровевшими считаются 650 пациентов. Умерли 12.