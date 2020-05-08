Фото: ГРС

Саламатхан Маллабекова из Узгена получила новый паспорт. ГРС сообщает, что она впервые получила паспорт гражданки Кыргызстана спустя 46 лет — у нее были лишь советские документы.

«Она родилась в 1920 году и прожила всю жизнь в городе Узген. В связи с отсутствием свидетельства о рождении, а также документов ЗАГС, не могла оформить документы на паспорт в течение долгого времени», — сообщает госслужба.

Сотрудники узгенского ЦОНа помогли ей восстановить документы — паспорт сделали в течение двух дней и выдали женщине.

«100-летняя Саламатхан мама 6 детей, бабушка 28 внуков, у нее 106 правнуков и 61 праправнуков» , — сообщила ГРС. Семье кроме ей доставили также и продукты питания.