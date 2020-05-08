Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге сообщил, что среди зараженных COVID-19 есть сотрудник СИЗО-1, хотя накануне ГСИН опровергала эту информацию.

«В СИЗО-1 на сегодняшний день только у одного сотрудника подтвердился случай заражения коронавирусом. У сотрудника были взяты все соответствующие анализы, и находится под наблюдением медиков. На данный момент в СИЗО по этому случаю ведется расследование», — сообщил Усенбаев.

Мы уточнили информацию в Минздраве — в министерстве сказали, что «если замминистра так сказал, значит так и есть».

В ГСИН сообщили, что сначала ПЦР-тесты дважды показали отрицательный результат, и поэтому ведомство 7 мая сообщило СМИ, что у сотрудника СИЗО-1 коронавируса нет. Но еще один тест по информации медиков показал положительный результат на COVID-19.

«Информацию о том, что этот сотрудник начиная с 7 мая находится на лечении в стационаре, ГСИН получила сегодня, 8 мая, от республиканской инфекционной больницы Минздрава. Очевидно, что он под медицинским контролем. У него нет жалоб на здоровье, состояние удовлетворительное. Медслужбой ГСИН продолжается тестирование на коронавирус других сотрудников», — сообщила ГСИН.

Ранее, 7 мая, служба сообщала, что сотрудника проверили, но результат у него, его близких и коллег был отрицательным. При этом его все равно отправили в самоизоляцию.

Ранее правозащитники опасались проникновения коронавируса в СИЗО и колонии, где большое число людей не могут соблюдать дистанцию и другие меры безопасности. Они просили применить к людям в СИЗО другие меры наказания, чтобы обезопасить их здоровье, а ГСИН ограничила посещение заключенных, чтобы заражение не проникло в места заключения.