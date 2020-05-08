Пресс-служба пограничной службы Кыргызстана сообщила, что в результате перестрелки трое кыргызских военнослужащих получили ранения. В каком именно состоянии находятся пострадавшие — неизвестно. По состоянию на 21:40 8 мая, перестрелка прекращена и между кыргызскими и таджикскими представителями ведутся переговоры.

Ранее погранслужба Кыргызстана сообщила, что в местности Чек в Баткенской области случился вооруженный конфликт между кыргызскими и таджикскими военнослужащими. По предварительной информации, пограничники двух стран стянулись к границе из-за ссоры между местными жителями, которые начали закидывать друг друга камнями на неописанном участке границы. Военнослужащие двух стран несколько раз выстрелили в воздух, чтобы прекратить конфликт и «ситуация временно разрядилась».

«С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа. Однако пограничники погранвойск ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан Кыргызстана», — сообщила кыргызская погранслужба.

Погранслужба Кыргызстана оценила ситуацию на границе как «сложную». Таджикская сторона пока никак не прокомментировала конфликт.