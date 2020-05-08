Президент Сооронбай Жээнбеков 7 мая открыл памятник красоноармейцу Чолпонбаю Тулебердиеву в одноименном парке в западной части столицы. Реконструкция парка имени Тулебердиева была завершено 4 мая.

Тулебердиев вступил в ряды Красной Армии в 1941 году в возрасте 19 лет.

«Чолпонбай Тулебердиев — один из наших героев, который ценой своей жизни защитил Родину от захватчиков. Нашим святым долгом является сохранение памяти о великом подвиге наших отцов и дедов, таких как Чолпонбай Тулебердиев и передать ее подрастающему поколению кыргызстанцев», — сказал президент.

На открытии памятника приняли участие мэр Бишкека Азиз Суракматов и российский посол Николай Удовиченко.

Как подчеркнул Жээнбеков, Великая Отечественная война затронула каждый город, каждое село и каждую семью в Кыргызстане. На войну из республики ушли 365 тысяч человек, треть из которых не вернулась домой. Свыше 150 тысяч кыргызстанцев были награждены различными орденами и медалями.

Из-за коронавируса и режима ЧП ранее в Бишкеке отменили акцию «Бессмертный полк». В режиме ЧП массовые собрания запрещены, поэтому марш перевели в онлайн-формат.

Минкульт: «Бессмертный полк» пройдет онлайн