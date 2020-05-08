Среди зараженных коронавирусной инфекцией есть два сотрудника «РСК Банка» — оба контактные. Об этом сообщил замминистр здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге 8 мая.

Один из зараженных сотрудников банка в Бишкеке, другой в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

«Пациент из Бишкека был обнаружен среди контактных, его вылечили и выписали. […] Второй был обнаружен во время вспышки в Чаткале, зараженный был на похоронах, контактировал и заразился», — объяснил Усенбаев.

В РСК сообщили, что зараженные не контактировали с клиентами.

«Один сотрудник офиса в городе Бишкек уже прошел лечение и сейчас находится дома. Он с начала объявления режима ЧС и ЧП находился на удаленной работе. Второй сотрудник Чаткальского филиала на данный момент проходит лечение в больнице села Каныш-Кия. Они не контактировали ни с коллективом, ни с клиентами банка. На сегодня других случаев заболевания инфекцией среди работников нет», — утверждает РСК. Банк продолжает работать.

Вчера, 7 мая, сообщили, что 13 человек в Чаткальском районе заразились COVID-19 на похоронах. Заразились они предположительно от приехавших на похороны жителей Бишкека.

Местная власть с 4 мая запретила въезд в регион — тогда в районе было всего семь зараженных.

На сегодняшний день в Джалал-Абадской области зарегистрировано 135 случаев коронавируса — 16 из них в Чаткале.