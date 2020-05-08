Фото: Полпредство в Баткене

МВД сообщило о задержании жителя Баткена и двух граждан Таджикистана по подозрению в контрабанде. Они были задержаны 3 мая на участке Как-Сай в селе Достук Баткенского района при погрузке контрабандных сухофруктов, которые они собирались продать.

В ходе следствия выяснилось, что таджикские граждане пересекли границу незаконно. В целях предотвращения распространения коронавируса они были помещены в обсервацию. После получения отрицательного анализа на COVID-19 решением Баткенского районного суда их водворили в СИЗО на один месяц.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Экономическая контрабанда». Гражданам Таджикистана также вменяют статью «Незаконное пересечение государственной границы». Начато досудебное производство.

Житель Баткена взят под домашний арест, против него дело было зарегистрировано по статье «Организация незаконной миграции», по этому факту начнется досудебное производство.

Общий объем и сумма задержанного груза будут выяснены в ходе следствия.

По информации Полпредства правительства в Баткенской области с начала года в Баткене было зарегистрировано 22 факта контрабанды. Все грузы прибыли из Таджикистана.