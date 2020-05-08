В Бишкеке на пересечении улиц Жибек-Жолу и Панфилова сгорело индийское кафе Somewhere bistro. Пожар уже полностью локализован, пострадавших нет.
В МЧС сообщили, что на месте работали два пожарных расчета и локализовать пожар удалось в течение 20 минут.
«Вызов о пожаре поступил в 10:18. По прибытию было установлено, что полностью сгорели помещение кафе, крыша и подсобное помещение», — сообщил начальник оперативного дежурного отдела Управления МЧС по городу Бишкек Урмат Сариев.
В пресс-службе МЧС сообщили, что причина пожара ещё не известна, для её установления требуется до 10 дней.
«По сообщению соседей кафе не работало. Но это надо ещё установить, было ли там замыкание», — говорит пресс-секретарь МЧС Эльмира Шерипова.
Хозяин кафе Сандип Бижауат рассказал в интервью «Клоопу», что не знает о причинах пожара.
«Сейчас я в кафе вместе с пожарными. Я не знаю что произошло, я был дома когда соседи позвонили мне и сообщили о пожаре», — рассказывает Сандип.
Somewhere bistro — это индийское кафе, расположенное на проспекте Жибек-Жолу не далеко от центра Бишкека. Как и другие увеселительные заведения, кафе было закрыто на карантин. Им не разрешили работать во время действия режима ЧП в столице.
О том, когда будет разрешена деятельность увеселительных заведений власти пока не сообщали.
Власти разрешили работу только некоторых сфер деятельности, которые должны были открываться поэтапно с 1 мая. Кафе, бары и рестораны пока не вошли ни в один список.
Режим ЧП в столице пока действует до 10 мая включительно. По всей стране действует режим ЧС.
Если динамика роста зараженных в Кыргызстане не пойдёт на спад, власти будут продлевать карантин уже в четвёртый раз.
На 8 мая в Кыргызстане зафиксировано уже 906 заражённых.