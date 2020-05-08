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Сгоревшее кафе. Фото: Акипресс

В Бишкеке на пересечении улиц Жибек-Жолу и Панфилова сгорело индийское кафе Somewhere bistro. Пожар уже полностью локализован, пострадавших нет.

В МЧС сообщили, что на месте работали два пожарных расчета и локализовать пожар удалось в течение 20 минут.

2020-ж. 08.05. Бишкек шаары, Биринчи Май району.

2020-ж. 08.05. Бишкек шаары, Биринчи Май району. Такталган маалымат боюнча, Панфилов жана Жибек-Жолу көчөлөрүнүн кесилишинде кафеден чыккан өрт чыккандыгы боюнча саат 10:17 де маалымат түшкөн. КР ӨКМден жалпы бөлүм тартылып, саат 10:38 чектөөгө алынып, саат 12:00дө толук өчүрүлгөн. Куткаруучулар өрттү жанаша жайгашкан обьектилерге жайылып кетүүсүнө жол беришкен жок. КР ӨКМдин Басма сөз кызматы

Publicerat av МЧС Кыргызстана Torsdag 7 maj 2020

«Вызов о пожаре поступил в 10:18. По прибытию было установлено, что полностью сгорели помещение кафе, крыша и подсобное помещение», — сообщил начальник оперативного дежурного отдела Управления МЧС по городу Бишкек Урмат Сариев.

В пресс-службе МЧС сообщили, что причина пожара ещё не известна, для её установления требуется до 10 дней.

«По сообщению соседей кафе не работало. Но это надо ещё установить, было ли там замыкание», — говорит пресс-секретарь МЧС Эльмира Шерипова.

Сотрудники патрульной службы милиции и пожарная служба. Фото: Акипресс

Хозяин кафе Сандип Бижауат рассказал в интервью «Клоопу», что не знает о причинах пожара.

«Сейчас я в кафе вместе с пожарными. Я не знаю что произошло, я был дома когда соседи позвонили мне и сообщили о пожаре», — рассказывает Сандип.

Сгоревшая барная стойка. Фото: Gourang Jain
Сгоревшая сцена, посадочные столы и стулья. Фото: Фото: Gourang Jain

Somewhere bistro — это индийское кафе, расположенное на проспекте Жибек-Жолу не далеко от центра Бишкека. Как и другие увеселительные заведения, кафе было закрыто на карантин. Им не разрешили работать во время действия режима ЧП в столице.

О том, когда будет разрешена деятельность увеселительных заведений власти пока не сообщали.

Власти разрешили работу только некоторых сфер деятельности, которые должны были открываться поэтапно с 1 мая. Кафе, бары и рестораны пока не вошли ни в один список.

Режим ЧП в столице пока действует до 10 мая включительно. По всей стране действует режим ЧС.

Если динамика роста зараженных в Кыргызстане не пойдёт на спад, власти будут продлевать карантин уже в четвёртый раз.

На 8 мая в Кыргызстане зафиксировано уже 906 заражённых.

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