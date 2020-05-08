В редакцию «Клоопа» отправили видео — в нем женщина, которая назвала себя Мухайо Абдужапаровой, обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Она говорит что сотрудники УВД Кара-Суйского района «жестоко избили» ее мужа. Но в УВД Ошской области опровергли это.

Ее супруг, уроженец города Кара-Суу Мамиржан Ташматов, 2 мая 2020 года вечером примерно в 18 часов вышел в магазин за продуктами и увидел, как предположительный начальник РОВД оскорблял продавщицу. Ташматов снял это на видео. Милиционер заметил это и сказал своим сотрудникам доставить Ташматова в РОВД.

Абдужапарова утверждает, что по дороге в машине ее мужа избили милиционеры, потребовав его удалить то видео. А после удаления, уже в 20 часов, избитого доставили домой. Она говорит, что муж записал процесс избиения на диктофон.

«[…] Уважаемый президент Сооронбай Жээнбеков, разве снимать на видео неправильные действия — это грешное дело? Они имеют право так избить только из-за этого? Единственная вина моего мужа в том, что он снял на видео. Пожалуйста, посмотрите на кого вы нас оставили!» — говорит Абдужапарова в своем видеообращении.

«Почему пошел в больницу?»

Абдужапарова говорит, что муж обратился в больницу из за того что плохо себя чувствовал. Но после того как врачи сообщили про Ташматова в милицию, милиционеры пришли к нему домой.

«Нас следующий день, рано утром, часов в 6-7, сотрудники милиции пришли к нам домой и спросили — “Почему он пошел в больницу?”. У врачей есть право доносить милиции? Сотрудники милиции пришли и устроили допрос. Дети, как только кто-то стучится в дверь, спрашивают — “А что папу снова заберут?” Его еще раз будут ругать?» Они уже бояться начали. […] Муж даже боится лечь в больницу, так как после того, как врачи сообщили милиции, им тоже доверия не осталось!» — говорит она.

По словам Мухайо Абдужапаровой, ее семья живет в «плачевном состоянии», у них с мужем есть четверо маленьких детей. Она сообщила, что муж — единственный кормилец, но в связи с карантином у него нет работы. Они вынуждены жить на благотворительную помощь от государства и граждан.

«Придет в себя, поговорим в рамках закона»

На аудиозаписи, которая была записана предположительно в машине с милиционерами, можно услышать как мужчина говорит о том, что у него болит рука, кричит «отпустите меня».

«[…] Вы говорите, что будем разговаривать в рамках закона, разве это закон? Это что закон Кыргызской Республики? Если был бы закон, то вы меня не привозили бы вот так! Меня привозят, несмотря на мои слова о том, что у меня вывих руки. Сильно избили, измучили меня! […] Мне нужно прийти в себя, аке! […] Вот здесь есть видео, прошу не удалять! Там есть все! Если видео удалят, то записи с камеры видеонаблюдения магазина тоже могут подтвердить!» — говорил он кому-то.

Также на аудиозаписи несколько человек говорят — «Сейчас придет в себя, потом поговорим в рамках закона».

«Не соответствует действительности», хотя частично совпадает

Пресс секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев сказал «Клоопу», что видеообращение Абдужапаровой не соответствует действительности, а заявление сделали специально в День Конституции. При этом большая часть сказанного Аширбаевым определенно совпадает с тем, что сказала женщина в видеообращении.

«Никто не мешал гражданину снимать на видео. Продавцы идут на это, потому что закрыли их магазины из-за несоблюдения санитарных правил. Если бы его милиционер ударил бы, они в тот же день подняли бы шум. Они специально в день конституции делают такое ложное заявление», — говорит Аширбаев.

По его словам, происшествие было вечером 2 мая в районе 19:00, когда сотрудники милиции на улице Нурахунова в городе Кара-Суу разгоняли граждан, нарушавших санитарно карантинный режим и продававших на улице одежду, а вышеуказанный гражданин не подчинился требованиям и «спорил» с ними, и снимал происходящее на видео.

На видео можно увидеть, как мужчина, который представился главой РОВД, жестко разговаривает с людьми, продающими летнюю обувь. Он сказал им, что они будут оштрафованы и потребовал побыстрее прекратить торговлю.

Аширбаев подтвердил, что после того как Ташматов обратился в территориальную больницу, оперативно следственная группа РОВД поехал туда, чтобы получить показание по поводу случившегося, но он не дал показания милиционерам, отказался от лечения и ушел. Также он рассказал, что сотрудники правоохранительных органов 3 мая еще раз сходили в дом Ташматова для получения показаний.

Аширбаев считает, что аудиозапись могли подделать, а если бы Ташматова били, он мог бы снять это на видео.

«Никто не гарантирует, что на аудиозаписи были именно милиционеры. Возможно, они сами специально сделали это, потому что этот же гражданин в 2015 году перед арестом, также обвинил милиционеров в избиении, сделал разные вещи, и они не были доказаны. Аудиозапись не является доказательством. Человек который снял на видео столько всего не смог бы снять, когда его били? Они очень хорошо знают закон, если бы его избили бы, он сразу обратился бы в прокуратуру», — сказал он.

Аширбаев сообщил, что Мамиржан Ташматов в 2015 году решением Ошского городского суда был лишен свободы сроком на 4 года, и 2016 году был освобожден условно досрочно.