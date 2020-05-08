Президент Сооронбай Жээнбеков в своем обращении, посвященном 9 мая, вскользь упомянул и продление режима чрезвычайной ситуации в Кыргызстане.

«Наша главная забота — это здоровье и жизни наших граждан. Поэтому по всей республике будет сохранен режим чрезвычайной ситуации, сроки которой будут еще продлены», — сказал он. При этом на сайте президента на момент публикации обращения не было указа о продлении режима ЧС.

Первоначально режим ЧС в Кыргызстане вводился сроком на месяц, но был продлен. В Кыргызстане режим ЧС действует с 22 марта по всей стране, а в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде больше месяца действует режим ЧП — более строгий и с комендантским часом.

Режим ЧП продлится до 10 мая, о его дальнейшем продлении пока не сообщали. С 1 мая часть компаний начала свою работу. Бизнес и предприятия начнут работу после длительного карантина в три этапа — с 1, 11 и 21 мая. Но, например, детсады не смогут работать, пока не прекратиться режим ЧС.

Причина введения режимов ЧС и ЧП — пандемия коронавируса. Первые зараженные в Кыргызстане появились 18 марта — с тех пор в стране зафиксировали уже 906 случаев заражения, в 12 из них пациенты умерли.