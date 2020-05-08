В Таласской области открылась новая государственная вирусологическая лаборатория, в которой уже с 9 мая будут принимать и исследовать анализы на наличие COVID-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, лаборатория рассчитана на приём анализов только тех, кто пересекает границу с Казахстаном.

«Все граждане и водители, которые проходят через КПП «Чон-Капка» будут проверятся на месте, там же получат результат и будут дальше ехать по своему маршруту», — отмечает Усенбаев.

По его словам, до открытия Таласской лаборатории, все анализы с этого региона приходилось доставлять на проверку в Бишкек.

Усенбаев напомнил, что всего по Кыргызстану сейчас работает 9 лабораторий, в которых имеется 14 аппаратов для проведения ПЦР-анализов. Ежедневно в них проводятся более 2 тысяч анализов.

На 8 мая в Кыргызстане коронавирусную инфекцию выявили уже у 906 человек. Больше всего заражений в Бишкеке — 262. При этом в Таласской области не зафиксировано ни одного случая инфицирования СOVID-19.