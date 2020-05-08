Издание «Азаттык» со ссылкой на свои источники сообщило о смерти трех кыргызстанцев в России, заразившихся COVID-19. Родственники одного из них на условиях анонимности рассказали изданию подробности случившегося.

Уроженец Джалал-Абада умер в московской больнице 25 апреля. Ему был 51 год. Его близкие рассказывают, что он несколько лет ездил в Россию на заработки. У него был хронический бронхит. В последний раз он приехал в Москву в марте, а в середине апреля заболел.

«Все начиналось, как обычный грипп. Он две недели так ходил. А когда у него начались проблемы с дыханием, вызвали «скорую». Он пролежал в реанимации четыре дня. Из-за того, что он не мог самостоятельно дышать, его подключили к ИВЛ. Честно говоря, мы до последнего не знали, что происходит. С больницей мы связывались по телефону. Позже, при выдаче тела в справке написали COVID-19», — цитирует «Азаттык» близких кыргызстанца.

По информации журналиста, тело мужчины доставили в закрытом гробу в Кыргызстан за неделю и погребли в Джалал-Абадской области.

«Мы привезли его в село ночью и на следующий день похоронили. Мы лишь сказали, что он умер в Москве, но ничего не сказали про коронавирус. У него есть взрослые дети. Его жена на карантине», — рассказал родственник.

Сообщается, что кроме 51-летнего мужчины в Москве от коронавируса скончались уроженец Ноокатского района Ошской области, 1961 года рождения, и уроженка Ноокенского района Джалал-Абадской области, 1969 года рождения. Но их родственники отказались от комментариев.

В России официально находится около 750 тысяч граждан Кыргызстана. Сколько из них заразились COVID-19, не известно. Но есть данные о десятках граждан Кыргызстана, которые находятся в больницах или получают лечение амбулаторно.