Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон об амнистии в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне и 10-летия «апрельской революции».

Закон об амнистии был принят парламентом еще 30 апреля и после подписания президентом вступит в силу — исполнить его должны в течение полугода.

Кого должны освободить по этой амнистии?

Женщин старше 55 лет и мужчин, старше 60;

Людей с инвалидностью первой и второй группы или родителей детей с инвалидностью;

Родителей как минимум двух детей, если они единственные кормильцы в семье;

Одиноких или многодетных матерей;

Женщин и несовершеннолетних, если им осталось отбыть срок меньше года;

Людей, совершивших менее тяжкие преступления впервые.

Для тех, кто болен и может заразить других, амнистия применима только после курса лечения.