Президент Сооронбай Жээнбеков и его окружение возложили цветы на площади Победы на митинге-реквиеме. Все — от от парадно одетых военнослужащих до бывшей главы государства Розы Отунбаевой — были в масках, исключение — президент Кыргызстана.

* Сооронбай Жээнбеков не надевает маски на мероприятия, будь это реквием или заседание парламента. Ранее республиканский штаб и комендатура публиковали посты о возможном штрафе за отсутствие маски. После того, как пользователи интернета начали спрашивать, оштрафуют ли президента за то, что он не носит маску, комендант сообщил что штрафа за отсутствие маски нет.

В митинге-реквиеме в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне кроме Жээенбекова и Отунбаевой приняли участие спикер парламента Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Гульбара Калиева и начальник Генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев.

Из-за коронавируса властям пришлось отменить пышное празднование 75-летия победы, тем не менее в 22 часа 9 мая Генштаб организует праздничный салют, а накануне президент открыл памятник герою войны Чолпонбаю Тулебердиеву и подписал указ об амнистии в честь праздника.