Местные жители на участке Чек в Баткенской области. Фото: Акжол Иманали уулу

Минздрав сообщил, что четверо граждан — три пограничника и один гражданский — получили ранения в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе 8 мая.

Состояние одного из пограничников оценивается как «крайне тяжелое» — у него огнестрельное ранение грудного отдела позвоночника, брюшной полости и таза. У двоих других пограничников состояние «средней тяжести», у них огнестрельные ранения грудной клетки — причем у одного из них пуля прошла насквозь. Всем троим провели операцию. Раненым солдатам по 24, 25 и 26 лет.

Пострадавшему местному жителю в тот же день была оказана необходимая медицинская помощь. Он на амбулаторном лечении.

Из Ошской межобластной больницы в Баткенскую областную больницу прибыла бригада врачей — нейрохирург, торакальный хирург и реаниматолог.

Государственная погранслужба Кыргызстана оценила обстановку на кыргызско-таджикской границе как «относительно стабильную». На место конфликта выехал председатель ведомства Уларбек Шаршеев.

Конфликт на границе вечером 8 мая. Пресс-служба ГПС Кыргызстана сообщила, что военные погранвойск Таджикистана открыли огонь из миномётов. Есть ли пострадавшие с таджикской стороны пока неизвестно.

Конфликт начался в местности Чек Баткенской области из-за неописанного участка в 5000 квадратных метров. Погранслужба сообщила, что этот участок фактически использовался кыргызской стороной.

В день конфликта полномочный представитель правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов встретился с главой Согдийской области Таджикистана на приграничном участке Торт-Кочо. На встрече принимали участие также представители силовых структур двух стран. В ходе встречи стороны договорились об отводе дополнительных сил, стянутых к месту инцидента.

В тот день также провели переговоры министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана.

Сотрудники погранслужбы Кыргызстана несут службу на месте конфликта в усиленном режиме. Переговоры представителей местной власти продолжатся 10 мая.