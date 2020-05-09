Накануне мэрия Бишкека сообщила, что в честь 9 мая проведут праздничный салют — правда следить за ним горожане будут из окон домов, потому что в столице действует режим ЧП и комендантский час. Салют начнется в 22 часа 9 мая в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне.

На проведение 9 мая в бюджет мэрии закладывали 2,5 миллиона сомов, но они сохранены. Решение отменить траты на проведение праздников было принято еще в марте, когда в стране ввели режили режимы ЧС и ЧП.

«Сохранены были порядка девяти миллионов сомов, их перенаправили на борьбу с коронавирусом», — сказали нам в мэрии.

В своем пресс-анонсе на сайте мэрия объясняла, что салют организует Генштаб. В комментарии «Клоопу» пресс-служба мэрии объяснила, что Генштабу был дан приказ сверху.

Генштаб подтвердил, что был дан приказ на проведение салюта.

Кто дал приказ, когда был закуплен салют (до или после введения режимов ЧС и ЧП из-за борьбы с коронавирусом) и сколько на салют потрачено денег, Генштаб уточнить не смог. В ведомстве сказали, что специалисты смогут сообщить все это уже в понедельник, 11 мая.

«Подобной информации пока у нас нет. Нам дали команду — мы ее выполняем», — сказали в Генштабе.

Проведение пышного празднования в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне было одной из идей президента Сооронбая Жээнбекова. Ранее, 15 апреля, выступая на заседании парламента он пожаловался, что из-за коронавируса не смогли отпраздновать должным образом десятилетие апрельской революции и должны будут внести изменения в мероприятия, посвященные «священной дате» — 75-летию победы.

Из-за пандемии коронавируса шествие «Бессмертного полка» перенесли в онлайн. Накануне праздника президент открыл памятник герою войны Чолпонбаю Тулебердиеву в одноименном парке и подписал в честь 75-летия победы и 10-летия «апрельской революции» закон об амнистии.