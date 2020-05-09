Аппарат президента сообщил, что Сооронбай Жээнбеков подписал законопроект о внесении изменений в законы «Об общественном здравоохранении» и «О гражданской защите».

«Принятым Законом вводится перечень ограничений прав и свобод человека и гражданина в случае введения ограничительных мероприятий (карантина) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний», — сообщает сайт президента. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Что за ограничения?

При угрозе распространения инфекционного заболевания — в данном случае это COVID-19 — власти смогут:

Полностью изолировать очаг эпидемии с помощью оцепления;

Контролировать въезд и выезд населения;

Запрещать проезд через очаг заражения — например, через Бишкек, где больше всего зараженных по стране;

Устанавливать режим работы населения и компаний;

Обязать население строго выполнять правила карантина;

Запрещать массовые мероприятия и работу рынков;

Ограничивать передвижение населения.

Все эти ограничения работают уже больше месяца, с тех пор, как в Кыргызстане действуют режимы ЧС и ЧП, но теперь ограничения закреплены законодательно.

«В рамках борьбы с короновирусной инфекцией необходимо введение определенных ограничений прав и свобод человека и гражданина», — пишут инициировавшие закон депутаты в справке-обосновании. Депутаты считают, что внесенные изменения позволят быстрее принимать решения и повысит ответственность комендатур по обеспечению защиты населения.