Республиканский штаб сообщил о заражении COVID-19 одного из медиков Наццентра онкологии и гематологии в Бишкеке. У контактировавших с ним медиков взяты анализы на коронавирус. По информации штаба, пациенты с зараженным медработником не контактировали.

«Контактных из числа населения нет, так как этот врач находился в отпуске без содержания и не принимал пациентов», — пишет штаб.

В самой больнице проводят дезинфекцию, после чего она начнет работу.

В Кыргызстане больше 220 случаев заражения среди медиков — одна из врачей умерла 2 мая.