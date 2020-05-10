По данным за 2019 год, в Германии проживает около 8,5 тысяч кыргызстанцев. Власти страны официально продлили шенгенскую визу иностранцам до 30 июня.

Кыргызские консульства в городах Берлин, Бонн и Франкфурт-на-Майне перешли на удаленный режим работы и временно приостановили прием граждан.

Несмотря на это они принимают звонки и отвечают на сообщения по почте.

В случае необходимости, в стране можно обратиться в разные благотворительные организации. Например, Obdachlosenhilfe, которая занимается развозом еды и теплой одежды по Берлину, а также предоставляет ночлег для бездомных.

Правительство Германии выделило 500 тысяч евро Кыргызстану в борьбе с коронавирусом.

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