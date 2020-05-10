В этой европейской стране трудятся более пяти тысяч кыргызстанцев, если верить статистике.

В Италии пока нет официального дип.представительства Кыргызстана, но граждане обращаются в швейцарское посольство в Женеве, которое аккредитовано в Италии.

Кыргызстанцы оказывают друг другу помощь в диаспорах, а итальянские власти оказывают помощь продуктами не только своим гражданам, но и иностранцам с соответствующими документами. Для этого необходимо встать в очередь за продуктовой корзиной Caritas Ambosiana.

Для тех, кто работал нелегально, есть возможность обратиться в благотворительные организации, которые оказывают помощь всем. Например, сообщество Sant Egidio оказывает гуманитарную помощь и бесплатно преподает итальянский язык.

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USAID—это ведущее американское правительственное агентство, которое вместе с народами Центральной Азии содействует обеспечению социального и экономического благополучия. В партнерстве с правительствами pеспублик, мы расширяем возможности и компетенции по содействию безопасной миграции и противодействию торговли людьми в Центральной Азии.