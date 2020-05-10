В Казахстане, по официальным данным, находятся 35 тысяч кыргызстанцев, власти этой страны послабления для работающих мигрантов пока не ввели.

Некоторые послабления коснулись только трудовых мигрантов из Узбекистана. 17 апреля 2020 года власти страны ратифицировали двустороннее соглашение, которое обеспечивает граждан двух стран социальным обеспечением и признанием дипломов.

С Кыргызстаном такие соглашения не подписывались, несмотря на большое количество кыргызских мигрантов в этой стране, а также, несмотря на членство Евразийском экономическом союзе.

Однако казахские власти организовали коридор для того, чтобы кыргызстанцы в Оренбурге вернулись домой. Благодаря этому около 550 граждан смогут вернуться на автобусах в Кыргызстан.

Также местные диаспоры содействую деньгами и оказывают гуманитарную помощь тем кыргызстанцам, кто в этом нуждается.

