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Больше всего кыргызстанцев находятся в России — по официальным данным за 2019 год, здесь проживает около 730 тысяч кыргызстанцев. Часть из них вернулась в Кыргызстан, но большинство остается в российских городах.

Им нечего бояться, если они работали в России легально — российский президент Владимир Путин 18 апреля подписал указ, который временно облегчает жизнь трудовых мигрантов. Кыргызстанцы смогут работать до 15 июня по просроченным патентам и их документы не будут аннулированы.

То есть, работодатели в этот срок не вправе требовать от мигрантов продления документов, а полиция не сможет за это задержать и привлечь к ответственности. Однако если полицейские все-таки задержали, нужно обращаться в посольство — по закону иностранцы имеют право на связь и адвоката.

Даже если иностранцы не продлят разрешение на временное проживание, патент, разрешение на работу или миграционную карту — эти документы будут действительны и не будут аннулированы российскими властями.

Также до 15 июня отменены административные выдворения и запреты на въезд в Россию за превышение сроков пребывания в стране. Власти еще отменили на этот срок депортации и экстрадиции тех, кто находился в таком списке.

Однако неизвестно, что будет с теми, кто работал без документов, которые дают право на работу иностранцам. Российский социолог и член Группы исследований миграции и этничности Евгений Варшавер заявляет, что с новым указом нелегальные трудовые мигранты временно уравнялись с теми, у кого есть документы — так как с обоих временно не будут требовать их.

Власти Кыргызстана сейчас пытаются помочь согражданам в России — они уже организовали чартерные рейсы и вернули домой более шести тысяч кыргызстанцев.

Также кыргызские власти перевели четыре млн сомов посольству в России и планируют выделить еще шесть миллионов. Эти деньги пойдут на потребности наиболее нуждающихся граждан, в число которых входят сами инфицированные COVID-19, многодетные семьи, матери-одиночки, беременные или тяжелобольные.

В посольстве Кыргызстана в России работает круглосуточный колл-центр (номера которых вы увидите внизу материала), по которому кыргызстанцы могут обратиться за консультацией или гуманитарной помощью. Также посольство совместно с диаспорами выдает продуктовые корзины, средства защиты и оплачивает хостелы для нуждающихся граждан.

Сотрудники колл-центра ежедневно обрабатывают около 1,5 тысяч звонков, а посольство ведет прием граждан по предварительной записи. Дипломаты работают и над трудоустройством и с 16 марта предложили кыргызстанцам более 2 тысяч открытых вакансий. Получить информацию о работе можно на сайте посольства или через колл-центр.



Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Winrock International несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.

USAID—это ведущее американское правительственное агентство, которое вместе с народами Центральной Азии содействует обеспечению социального и экономического благополучия. В партнерстве с правительствами pеспублик, мы расширяем возможности и компетенции по содействию безопасной миграции и противодействию торговли людьми в Центральной Азии.

