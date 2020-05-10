В Турции официально находятся более 30 тысяч кыргызстанцев, если не считать многочисленную диаспору, которая живет в этой стране десятки лет и давно получила гражданство.

Власти Кыргызстана постепенно возвращают своих граждан из Турции — специальными чартерными рейсами уже вернули домой более 700 кыргызстанцев.

Еще 530 человек подали заявку на перелет и тоже планируют вернуться.

Посольство по телефону и почте принимает такие заявки на перелет и ведет консультационную поддержку. Также дипломаты совместно с кыргызскими диаспорами оказывают помощь своим гражданам в виде продуктовых наборов или временного жилья.

Для получения такой гуманитарной помощи нужно обратиться в посольство или диаспоры, контакты которых внизу материала.

Всего посольство сотрудничает с 7 кыргызскими сообществами в разных турецких городах — Стамбуле, Анталии, Измире и Анкаре. Они оказывают помощь не только трудовым мигрантам, но и студентам, которые попали в тяжелое положение.

Власти Турции выдают бесплатно маски для своих граждан и иностранцам, которые имеют документы и работают легально. Также местные районные управления выдают средства дезинфекции и продукты питания для всех нуждающихся.

Турецкая сторона 15 апреля ратифицировала договор с Кыргызстаном о равном социальном обеспечении для граждан двух стран. По этому договору граждане, работающие на легальной основе и выплачивающие страховые взносы, могут получать пенсии и пособии на территории двух стран.

Что ожидает тех, кто работал в Турции нелегально, пока непонятно.



Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Winrock International несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.

USAID—это ведущее американское правительственное агентство, которое вместе с народами Центральной Азии содействует обеспечению социального и экономического благополучия. В партнерстве с правительствами pеспублик, мы расширяем возможности и компетенции по содействию безопасной миграции и противодействию торговли людьми в Центральной Азии.