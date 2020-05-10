Объединенные Арабские Эмираты — самая популярная локация среди стран Персидского залива для кыргызских мигрантов. Здесь живет и работает около 5,5 тысяч кыргызстанцев.

Мигрантам, которые оказались в сложной ситуации или сталкиваются с нарушением своих прав, лучше сразу обратиться в генконсульство Кыргызстана в ОАЭ, где им помогут.

Кроме того, ОАЭ — это вторая, после России, страна, в которой кыргызские мигранты получили помощь от властей Кыргызстана. В апреле 2020 года на счета консульства в ОАЭ перечислили 5 миллионов сомов.

Все они, по словам генконсула Айбека Маматбекова, расходуются на питание и проживание вылетающих в Кыргызстан граждан, которые остались без работы и жилья. За последние два месяца из ОАЭ отправили несколько чартерных рейсов, и собираются отправить ещё два рейса до 10 мая 2020 года.

Отследить рейсы и свободные места можно на сайте Flydubai.com, но обязательно нужно связаться с посольством и подтвердить этот рейс и разрешение на его посадку в Кыргызстане.

Те, кто ранее покупал билеты на другую дату, могут на сайте поменять его с доплатой. Также консульство сотрудничает с арабскими донорами и за их счет приобрело билеты 24 гражданам. Дипломаты помогают и тем, кто планирует остаться в ОАЭ — совместно с местными фондами они предоставили продуктовые корзины уже более 260 кыргызстанцам.

Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Winrock International несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.

USAID—это ведущее американское правительственное агентство, которое вместе с народами Центральной Азии содействует обеспечению социального и экономического благополучия. В партнерстве с правительствами pеспублик, мы расширяем возможности и компетенции по содействию безопасной миграции и противодействию торговли людьми в Центральной Азии.