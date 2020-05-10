По официальной статистике Госслужбы миграции в 2019-м году, в США находятся около 15 тысяч кыргызских мигрантов.

Посольство Кыргызстана в США принимает звонки и сообщения от граждан, чтобы оказать им консультацию. В случае экстренной необходимости, посольство в штатном режиме принимает граждан у себя в офисе в Вашингтоне, округ Колумбия.

Для этого нужно заранее по телефону записаться на прием и при этом соблюдать правила индивидуальной защиты, носить маску и держать дистанцию.

Власти обеих стран ведут переговоры и обсуждают о возможности облегчения визовых процедур для кыргызстанцев.

Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Winrock International несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.

USAID—это ведущее американское правительственное агентство, которое вместе с народами Центральной Азии содействует обеспечению социального и экономического благополучия. В партнерстве с правительствами pеспублик, мы расширяем возможности и компетенции по содействию безопасной миграции и противодействию торговли людьми в Центральной Азии.