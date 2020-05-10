Представительство МВФ в Кыргызстане сообщило, что государству одобрили второй пакет помощи — более 121 миллиона долларов.

«Для обеспечения эффективного расходования предоставленных средств на преодоление кризиса официальные органы обязались укрепить правила государственных закупок», — сообщает Международный валютный фонд.

МВФ уже выделял более 120 миллионов долларов Кыргызстану еще в марте — а в письме к фонду кыргызское правительство обещало отчетность по тратам выделенных средств. Правда позднее вице-премьер Эркин Асрандиев сообщил, что «система не позволяет» подробно отчитываться, на что потрачен кредит МВФ.

Но, по информации «Экономиста», МВФ добился от Кыргызстана раскрытия деталей госзакупок.

«МВФ добился от правительства Кыргызстана обязательства раскрывать все детали госзакупок, в том числе истинных владельцев компаний-победителей по тем тендерам, которые будут проводиться на средства, предоставленные фондом на преодоление последствий пандемии COVID-19», — пишет финансовое издание.

Общая сумма выделенных Кыргызстану от МВФ средства — 242 миллиона долларов.