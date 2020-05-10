После того, как кыргызские власти забрали более 500 кыргызстанцев из Соль-Илецка, в город стали стягиваться кыргызские мигранты со всей России в надежде, что тут то их заберут на родину. При этом, в Соль-Илецке тоже оставались кыргызстанцы, которые не смогли или не успели уехать в Кыргызстан с остальными.

Вскоре после отъезда 500 кыргызстанцев в соцсетях появилось видео от лица мигрантов — в нем рассказали, что десятки людей отчаялись настолько, что идут в Кыргызстан пешком. На видео изможденные люди лежали в поле. Сообщалось, что у них нет еды и воды. А десятки машин с кыргызстанцами застряли у города Бузулук.

Мигранты считают, что кыргызская дипмиссия их бросила, а посольство Кыргызстана — что мигрантов предупреждали, но они уехали в Соль-Илецк на свой страх и риск. Ясно одно — транзитный коридор через Казахстан закрыт, пока не пройдут очередные переговоры. А значит ни на машине, ни пешком люди не смогут добраться до Кыргызстана, пока возвращение не организует МИД.

Что рассказывают мигранты

Слух об открытии границ

В интервью «Медиазоне Центральная Азия» кыргызстанец Данияр рассказал, что среди мигрантов был слух о том, что 1 мая границу с Казахстаном откроют. Поэтому, несмотря на официальную информацию дипмиссий, мигранты со всей России стянулись к Соль-Илецку в Оренбургской области.

«Вот мы приехали. В Москве хуже, чем в Соль-Илецке: там нет работы, из дома не можешь выйти, только в магазин и все. А в магазин пойти денег нету, а найти денег — работы нет. Я полтора месяца без работы просидел дома. Поэтому я выехал», — рассказывает Данияр. По дороге в Соль-Илецк в Бузулуке мигрантов сначала не пропускали — около 30 машин — и те ночевали в поле или автомобилях. Потом их все же пустили в Соль-Илецк и Данияр сумел посадить в автобус до Кыргызстана беременную жену. Сам он остался — не хотел бросать в России машину. Живет в ней.

Машины с мигрантами в Бузулуке

Сбор денег с мигрантов

Кыргызстанцы рассказали «Медиазоне», что не все автобусы кыргызской дипмиссии были бесплатными. Семь были бесплатными, а два — коммерческими. Причем 52 человек из коммерческих автобусов высадили у границы, потому что их не было в заранее утвержденных списках. А деньги за коммерческие автобусы собирали дважды — от 4 200 до 7 000 рублей.

Брошенных у границы кыргызстанцев забрала в Соль-Илецк местная администрация.

Мигранты просят Кыргызстан организовать еще один транзитный коридор через Казахстан, чтобы они могли вернуться домой.

Что говорят в посольстве

«Сами поставили себя в положение»

Посольство Кыргызстана в России утверждает, что видео мигрантов необъективное, и что их предупреждали, что они не смогут уехать. Что ранее эти люди не смогли улететь из Москвы из-за отмены авиарейсов и их бесплатно разместили в хостеле, но через месяц они решили отправиться в Соль-Илецк.

Посольство сообщило, что мигранты за свои деньги заказали автобус, но он оставил их у Бузулука. Дипмиссия считает, что мигранты сами виноваты в том, что остались на улице.

«Хотели бы отметить, что они сами себя поставили в такое положение, не понимая, что такие выходки, дискредитирующая информация бросают тень на весь кыргызский народ», — пишет посольство в своем телеграме.

Информацию об автобусе подтвердил и кыргызстанец Джакшылык Камбаралы уулу в интервью «Азаттыку». Сказал, что в общежитие в Москве у него закончились и еда, и терпение.

Посольство говорит, что обратилось к властям Оренбургской области за помощью и они согласились разместить мигрантов в детском лагере в Бузулукском районе. Часть людей не согласилась уезжать в лагерь и для них областные власти установили в поле палатки и биотуалеты, а также пообещали обеспечить питанием.

«К сожалению, граждане КР, прибывшие в Бузулук из Соль-Илецка с целью размещения в детском лагере, также были вынуждены размещаться в палатках из-за отказа этой группы из 70 человек, прибывших из Москвы. В итоге, на сегодняшний день, в указанных палатках размещены порядка 170 граждан КР», — пишет посольство.

Посольство просит кыргызстанцев не направляться к казахской границе, потому что она все равно закрыта.

Отказ от обсервации и заражение

В Кыргызстан из Соль-Илецка вернулся 541 человек — все они были отправлены в обсервацию. У 55 из них обнаружили коронавирус. Из-за того, что люди ехали несколько дней в одном автобусе, они все контактные и должны остаться в обсервации, пока медики не убедятся, что те здоровы.

Люди, которые с марта не могли вернуться к родным, хотят домой и сопротивляются карантину.

«Среди граждан вывезенных из Соль-Илецка, наблюдается неприятие требований карантинного режима. Были нарушены правила пребывания и попытки побега. Мы были вынуждены обратиться в милицию, чтобы навести порядок. При этом, они не понимают риски и опасность, которым могут подвергнуть своих родственников, родителей и знакомых», — рассказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге 10 мая.