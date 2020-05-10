Минздрав сообщил о заражении еще одного медика COVID-19 — это произошло в Бишкеке.

Также из больниц по выздоровления виписали 10 медиков, у которых ранее был обнаружен коронавирус.

Всего выздоровели уже 176 медиков. Общее число заражений среди медработников — 232 случая, также известно уже об одной смерти.

Зараженным медикам должны выплатить 200 тысяч сомов компенсации, а семье погибшей — миллион сомов. Премьер Мухаммедкалый Абылгазиев выделил на компенсации 50 миллионов сомов.

Выделенных 50 миллионов хватит на 246 компенсаций — если считать одну компенсацию за смерть врача и остальную сумму направить компенсации за заражения. Пока выделенной суммы хватает на выплаты. Но решать, кому выплатят, а кому нет, будет комиссия Минздрава.