Пандемия коронавируса посеяла панику во всем мире и успела нанести ущерб экономикам многих стран. Множество предприятий было вынуждено закрыться, а миллионы людей из-за этого стали безработными и остались без источников дохода.

С тем же столкнулся и Кыргызстан. В особенно тяжелом положении оказались кыргызстанцы, выехавшие на заработки в Россию. Из-за карантина они лишились работы и не могут вернуться на родину.

В своем интервью «Клоопу» они рассказали про трудности, с которыми столкнулись.

«Было бы хорошо работать в своей стране»

Алтыну Зулпиеву 24 года. Уже 4 года он работает поваром в Москве. Временами он прилетает в Кыргызстан. В этом году к нему присоединилась его жена и они они начали работать в одном месте. Из-за беременности она уволилась и не работает уже три месяца.

Вот уже месяц, как Алтын сидит без работы из-за карантина. Он рассказал, что просил помощи у посольства, рассказал про ситуацию, про беременную жену. Но ответа так и не последовало.

Денег нет! У наших 18 соседей по квартире такие проблемы.

Видео, отправленное посольству.

«Денег у нас нет, но уже нужно платить квартплату. Мы кушаем раз в день. Сейчас нет возможности искать другую работу, нам велели сидеть дома, на улицу выходить нельзя. Милиция может забрать, даже если вышел за хлебом. Мы ждем, когда разрешат выехать, но как? Денег нет! У наших 18 соседей по квартире такие проблемы. Карантин снова продлили, как нам теперь быть? Мы писали, звонили посольству, но нам еще не ответили», — рассказал Алтын.

Он предоставил «Клоопу» видео, которое он отправлял посольству и скрин сообщения без ответа, которое он, скорее всего, адресовал диппредставительству.

«Депутаты могли бы решить этот вопрос»

Кундуз рассказала, что она работает поваром в одном из ресторанов Москвы. Она уехала в трудовую миграцию в октябре 2019 года. Но прошел уже месяц с тех пор, как ее работа была приостановлена в связи с карантином. Она рассказывает, что у нее не осталось денег на оплату квартиры и на еду, так как она не может получить зарплату за март.

«Думала выйти на работу, но работы нет. Смотрю объявления в интернете, работы совсем нет. Не знаю даже, что делать. Не увидели помощи от представительств. Тех, кто раньше купили билеты на самолеты, заберут, когда откроют пути, а у нас даже денег нет на билеты, как мы уедем? Каждый день слежу за новостями, слушаю наших депутатов в надежде, что они решат этот вопрос, но они не могут прийти к единому мнению. Они же могли решить эту проблему», — говорит она с возмущением.

Она добавила, что ранее одолжила денег на еду у знакомых, но теперь сроки истекли и теперь они тоже требуют вернуть долги.

Видео от лица одного из мигрантов. Анонимно прислано в редакцию. Он просит организовать помощь мигрантам во время коронавируса, потому что Россия не будет заботиться о них вечно. За его спиной кыргызское посольство и десятки мигрантов, которые пришли за помощью.

«Представительство закрыло двери»

Саламату Мамбеталиеву 33 года. Он выехал вместе с женой на трудовую миграцию 3 месяца назад. Он работал в фирме по установке кондиционеров, а его супруга в магазине одежды. Места их работы также приостановили свою деятельность на время карантина.

«Нельзя выходить на улицу, лежим только в одной комнате. У нас у всех остановилась работа. Нам сказали, что карантин будет только до 5 апреля и мы, оставив себе немного денег, отправили все в Кыргызстан. Потом действие карантина продлили. Мы взяли денег на еду у друзей в долг и попросили дать нам отсрочку на квартплату», — рассказал Саламат.

Он стеснялся нам говорить, что у него нет денег и лежал голодный. Сейчас мы все собрали и кормим его.

Мамбеталиев отметил, что в с ними в квартире также проживает множество мигрантов, оставшихся без работы.

«В трехкомнатной квартире проживают 15 человек. Среди нас есть соотечественник, который остался без гроша. Он кушал раз в сутки, а нам говорил, что у него есть деньги. Потом он приболел и выяснилось, что он стеснялся нам говорить, что у него нет денег и лежал голодный. Сейчас мы все собрали и кормим его. В посольство мы не обращались, доверия к ним нет. Мы же видим тех, кто туда ходит, слышим от них, что они не то что не принимают, они закрыли двери», — сказал он.

Кыргызстанцы у дипмиссии в Москве

«Почему наше государство не организует чартер?»

Наша соотечественница, которая захотела остаться анонимной, рассказала, что раньше работала учителем в Кыргызстане. По ее словам, из-за кризиса в семье и маленькой зарплаты учителей она в 2015 году уехала на заработки в Россию. Сейчас она работает, несмотря на то, что ей тяжело, однако ей обидно за тысячи кыргызстанцев, которые не могут вернуться на родину.

«Я то ладно, работаю, хотя мне тяжело и я скучаю по дому. Слава Богу. Но тысячи кыргызстанцев остались без работы, без денег и не могут вернуться домой. Среди них есть и те, кто уже купил билеты, почему наше государство не может организовать для них чартерные рейсы? Многие из них такие же женщины как я, скучают по своим детям и плачут, но все же работают», — рассказала она.

Моя цель — накопить денег на билет.

Она говорит, что улетела бы еще в феврале, если бы знала, что так произойдет.

«Я работала на разных работах. Мыла полы, посуду, была официанткой. Последний раз я была продавщицей в магазине. В феврале я узнала, что у владельца магазина проблемы с милицией и ушла оттуда. Месяц я сидела без работы. С марта устроилась домработницей. Моя цель — накопить денег на билет. Если бы я знала, что так будет, я бы купила билеты еще в феврале, когда они стоили 8 тысяч сом», — сказала она.

«Мы в первый раз просили помощи у государства, теперь надежды нет»

Беку Бекчееву 42 года. Он работает в Москве водителем. У него, как и у всех, тяжелое положение — закончились деньги.

«Если честно, уже все надоело, с каждым днем денег все меньше. Мы уже месяц без работы. Наши сбережения тоже закончились. Мы купили билеты на 7 мая, вылет перенесли на 23 мая. Теперь и с 23 мая передвинули на неопределенный срок. Сейчас никто в долг дать не может, все видят сложившиеся условия. Они знают, что мы не можем вернуть», — сказал он.

Бекчеев рассказал, что обращался в посольство, когда его сосед приболел. Но ему не смогли оказать помощь в достаточном количестве. Он также предоставил аудиозаписи переговоров с посольством и выразил свое недовольство.

«Я обратился за помощью в посольство, когда заболел один человек в квартире. Они дали список врачей, сказали обращаться к ним. Те в свою очередь выписали лекарства на почти 10 тысяч. Я снова обратился в посольство. Вообще, мы в первый раз просили помощи у государства, теперь надежды нет», — сказал Бекчеев.

Посольство утверждает, что помощь оказывается

Правительство Кыргызстана выделило 10 миллионов сомов для помощи кыргызстанцам в России, которые оказались в трудной ситуации из-за тяжелой эпидемиологической ситуации и организовало спецштаб при Посольстве КР в России. Однако в решении правительства нет пункта о том, что помощь будут раздавать наличными деньгами.

Пресс-секретарь посольства Гулбарчын Байымбетова сообщила, что штаб работает 24 часа в сутки, а для консультаций была открыта «горячая линия». Заявки обратившихся за помощью рассматривает комиссия, которая распределяет помощь в соответствие с необходимостью.

«Для этого было выделено около 10 миллионов, помощь сейчас распределяется. Однако до сегодняшнего дня мы использовали не средства правительства, а помощь, которую оказали сотрудники посольства со своих зарплат, а также неравнодушные граждане, соотечественники и кыргызская диаспора. С их помощью мы смогли собрать порядка 1,5 миллиона, мы купили на них продукты питания и помогли нашим гражданам», — сказала Байымбетова.

По словам Байымбетовой, в первую очередь помощь оказывается тем кыргызстанцам, которые заразились коронавирусом, а также людям контактировавшим с ними и находящимся на домашнем карантине. Потом идут многодетные семьи мигрантов, матери-одиночки, граждане с другими болезнями и студенты. Граждане, купившие билеты, но оставшиеся в аэропортах, перемещены в хостелы.

«Каждый день в центр по разным вопросам поступают тысячи обращений. Около 200-300 граждан ежедневно обеспечиваются продуктами питания. Сотрудники берут их со склада центра и развозят нуждающимся», — сказала она.

Последний чартерный рейс с Москвы в Кыргызстан был 29 марта. Когда будут еще рейсы в ближайшее время пока неизвестно

В России живут и трудятся около 750 тысяч кыргызстанцев. Больше половины из них в Москве — очаге коронавируса в России.

