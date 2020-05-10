Популярный рэп-музыкант Бегиш опубликовал клип на песню «Саясат» — «Политика», и о его текст в кыргызском интернете уже расхватали на цитаты за актуальность.
О чем поет Бегиш?
О продаже голосов на выборах
Кара оюң сени каптап алган,
Айткан сөзүң жалган.
Канча адам добуш берип,
Сага өз үмүтүн салган.
Кээ бирлерин сатып алдың,
Тактыга отуруп калдың.
Аяп койчу ымыркайды,
Аябасаң дагы чалды.
Темные мысли твои тебя охватили,
И слова твои не правдивы.
Сколько людей с надеждой на тебя
Отдавали свои голоса.
А некоторых ты подкупил
И сразу уселся на трон.
Пожалей хоть младенцев,
Раз не щадишь стариков.
О конфликтах на границе
Өзүңдөн чыккан тогуңду,
Өзүңө саттын кымбаттан.
Чет жактан келген сомуңду,
Чөнтөккө каттын бир паста.
Ызы-чуу болгон чек араң,
Кысылып турат эл араң.
Свое же электричество (добытое в Кыргызстане)
Своим же продавал подороже.
Пришедшие извне деньги
Сразу же прятал в кармане.
Твои границы в суматохе,
Народ притесняется.
О врачах и коронавирусе
Жардамың берген тешиктен,
Желбиреп өтөт жел араң.
Көрүнбөгөн илдет жоо менен
Доктурлар араң күрөштү.
Из щели оказываемой помощи
Только ветер дует,
Врачи еле сражаются
С невидимой болезнью.
Бет кабы жок дарыгерлер
Оору жугузуп жүдөштү.
Айлыктары беш жүз сомго
Көбөйүптүр деп түнөштү.
Врачи без масок
Изнурены, заражаются болезнью.
Ночуют на работе за зарплаты
Увеличившиеся на 500 сомов.
О коррупции
Жол салсаң да жейсиң,
Үй салсаң да жейсиң,
Көп салсаң да жейсиң,
Аз салсаң да жейсиң,
Жер сатсаң да жейсиң,
Газ сатсаң да жейсиң,
«Алтындарым» дейсиң,
«Алтындарым» дейсиң.
Ты воруешь, (в оригинале объедаешь, но по смыслу подходит и слова пилишь, приватизируешь, воруешь) строя дороги,
Воруешь, строя дома,
Воруешь, строя много,
Воруешь, строя мало,
Воруешь, продавая землю,
Воруешь, продавая газ
И говоришь «алтындарым» (золотые мои),
И говоришь «алтындарым».
Араңарда барбы,
Азаматтар алгыр?
Уурдалганды алып,
Казынага салгыр.
Есть ли среди вас
Молодчики хваткие,
Те, кто ворованное
Вернет в казну?
О кыргызских мигрантах
Чет жакта калды жарандар,
Мекени жапты эшигин.
Вокзалда жатты араңдап,
Кирерге таппай тешигин.
Граждане остались за границей —
Родина закрыла двери.
Не зная, куда себя деть,
Ночевали на вокзале.