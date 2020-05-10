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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подтвердил, что режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также в Ат-Башинском районе Нарынской области, закончен.

«Введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения 10 мая в 24.00 часов заканчивается, отменяется комендантский час», — сказал он. Тем не менее, по стране все еще действует режим чрезвычайной ситуации.

Поэтому в стране все еще будут работать санитарные посты, действуют ограничения по въезду в другие области. Премьер заявил, что контроль будет усилен.

«Вместе с этим, в городах Бишкек и Ош, в Ат-Башинском районе Нарынской области и в сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области ввиду сложной эпидемиологической ситуации будет введен карантин», — сказал премьер. За нарушения карантина в режиме ЧС полагается штраф на сумму от 5 000 до 15 000 сомов для несовершеннолетних и 20 000 — 30 000 сомов для совершеннолетних.

Обещанные с 11 мая троллейбусы и автобусы тоже не заработают — власти опасаются заражения пассажиров.

«Что касается общественного транспорта, то на данном этапе работа троллейбусов, автобусов и микроавтобусов разрешаться не будет. Наступающий этап представляет особую важность из-за возникновения новых рисков распространения COVID-19», — сказал премьер. При этом ездить на своей машине»без причины» нежелательно. Работодателей просят организовать транспорт сотрудникам.



Вам нужна справка

Об окончании режима ЧП высказался и вице-премьер Кубатбек Боронов. По его словам, пропуски от комендатуры больше не действуют, потому что сама комендатура упразднена.

Но зато, если вы живете за пределами Бишкека, но работаете в столице, вам понадобиться справка с места работы, так еще и с печатью от районной налоговой. Без справки человеку не пройти через санитарные посты, которые установят в Бишкеке. В налоговую за печатью для своих живущих вне Бишкека сотрудников должен обращаться работодатель.

Кто может работать

С 11 мая работать смогут микрофинансовые и страховые компании, ломбарды, обмены валют, туристические агентства и агентства недвижимости, адвокатские конторы. Смогут предоставлять свои услуги сантехники, плотники, ремонтники различной техники, клининг. Можно будет продавать стройматериалы, запчасти, ткани и фурнитуру. Работать смогут и автосалоны, но не авторынки.

А вот детские сады и учреждения для детей заработают только после окончания режима ЧС, так что родителям придется придумать, с кем оставлять детей, пока они пытаются заработать денег.

Кроме того с 11 мая в силу вступает закон, ограничивающий права граждан при карантине.