Чартерным рейсом в аэропорт «Манас» в Бишкеке прибыли 177 кыргызстанцев из ОАЭ.

«Всех пассажиров чартерных рейсов обслуживают на перроне аэропорта, после их отправляют на обсервацию», — сообщает республиканский штаб.

Это уже второй рейс из Дубая за май — 3 мая в страну вернулись 180 человек, а еще немного раньше, 26 апреля, оттуда же прилетели 178 человек.

В обсервации уже находятся более 500 человек, вернувшихся из Оренбургской области России. У 55 из них обнаружили коронавирус.

Минздрав пожаловался, что вернувшиеся из России кыргызстанцы пытались сбежать из обсервации, не понимая, что они могут быть заразны и могут навредить здоровью своих близких. Медика пришлось обратиться в милицию для обеспечения порядка.