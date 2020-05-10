Чартерным рейсом в аэропорт «Манас» в Бишкеке прибыли 177 кыргызстанцев из ОАЭ.
«Всех пассажиров чартерных рейсов обслуживают на перроне аэропорта, после их отправляют на обсервацию», — сообщает республиканский штаб.
Это уже второй рейс из Дубая за май — 3 мая в страну вернулись 180 человек, а еще немного раньше, 26 апреля, оттуда же прилетели 178 человек.
В обсервации уже находятся более 500 человек, вернувшихся из Оренбургской области России. У 55 из них обнаружили коронавирус.
Минздрав пожаловался, что вернувшиеся из России кыргызстанцы пытались сбежать из обсервации, не понимая, что они могут быть заразны и могут навредить здоровью своих близких. Медика пришлось обратиться в милицию для обеспечения порядка.