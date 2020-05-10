Большая часть новых зараженных в Чуйской области — 56 человек. Причем 55 из них — кыргызстанцы, которые ранее вернулись из Соль-Илецка и находились в обсервации.

Минздрав пожаловался, что некоторые из вернувшихся из Соль-Илецка не понимали опасности коронавируса, конфликтовали с медиками и пытались бежать из обсервации, из-за чего пришлось обратиться к милиции.

В Джалал-Абадской области — пять, в Баткенской области — четыре, три в Ошской, по два в Баткенской и Бишкеке.

Общее число заражений по стране 1002, из них умерли 12 человек, выздоровели 675, в больницах 260 человек, в том числе четыре в реанимации.