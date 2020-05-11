В Национальном центре охраны материнства и детства в городе Бишкек, коронавирус выявили ещё у одной сотрудницы. Таким образом, число зараженных там медиков достигло трех.

Директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев сообщил в интервью «Клоопу», что COVID-19 выявили у врача ЛОР, которая работала и смотрела пациентов в филиале больницы на улице Боконбаева.

«Предыдущие анализы у нее были отрицательными, а вчера, при повторном анализе, результаты оказались положительными», — прокомментировал Узакбаев.

По его словам, сейчас врач находится на лечении в республиканской инфекционной больнице. Вместе с ней там лежат ещё двое других зараженных медиков, о которых стало известно ещё 6 мая — это акушерка и врач неонатолог.

Эти двое медиков заразились, работая в филиале Наццентра на Тоголок-Молдо возле минздрава. Там же были выявлены ещё пять зараженных COVID-19 — трое матерей и двое детей. Ранее республиканский штаб заявлял, что всех зараженных медиков и пациентов выявили в филиале больнице в микрорайоне Джал.

Сейчас в отделении на Тоголок-Молдо находятся в обсервации 20 сотрудников, 13 детей и семь родителей, которые контактировали с зараженными. Их положили туда после отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Помещения в отделении предварительно продезинфицировали.

На 11 мая в Кыргызстане уже 1016 случаев заражения коронавирусом, из них 235 случаев — медики.

С выздоровлением выписаны 688 человек. За всё время умерло 12 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

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