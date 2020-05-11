Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства 26 апреля вынесло на общественное обсуждение поправки в постановление правительства об определении территории заповедника «Сандалаш» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. Поправки предполагают сокращение территории заповедника.

В справке-обосновании говорится, что уточнение границ территории заповедника поможет в «привлечении инвестиций в горнодобывающую отрасль и развитие геологоразведочных работ в Джалал-Абадской области».

Речь идет о земельном участке, который в 2006 году постановлением правительства перевели в категорию «земель особо охраняемых природных территорий» и присоединили к заповеднику «Сандалаш». Поправки исключают эту территорию из постановления правительства.

«Ранее предусматривалось выделение земель территории заповедного участка “Сандалаш” Бешаральского государственного заповедника для целей геологического изучения, разработки полезных ископаемых и размещения вспомогательных сооружений на Чааратской лицензионной площади», — говорится в справке-обосновании.

В документе говорится, что этот участок должны были исключить из состава заповедника еще в 2011 году, но ему ошибочно был придан статус земель особо охраняемых природных территорий. Госагентство ссылается на постановления правительства от 2006 года и 2011 годов.

«В этой связи, лицензионная площадь месторождения Чаарат, которая включена в Реестр участков недр общегосударственного значения становится особо охраняемой природной территорией, что противоречит земельному законодательству Кыргызской», — говорится в документе.