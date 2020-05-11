В Оше с 11 мая был прекращен режим чрезвычайного положения, однако в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в городе сохранили режим чрезвычайной ситуации и карантин. Город находился в режиме ЧП месяц и 15 дней. Объясняем, чем отличается режим ЧС от режима ЧП.

Чрезвычайное положение — более жесткий режим. В районах и городах, где вводится ЧП, создаются комендатуры, которые принимают управление в свои руки и несут за это ответственность.

При режиме чрезвычайной ситуации территориями управляют местные органы самоуправления. Но порядок схож с режимом ЧП.

При режиме карантина запрещается въезд и выезд из города, а внутри вводятся ограничения на передвижения.

Действует ли комендантский час?

Нет. В ночь с 10 на 11 мая комендатура прекратила свою работу. Все ранее изданные приказы коменданта приостановлены. Специальный штаб при мэрии берет ответственность на себя. Теперь по городу можно передвигаться без ограничений по времени. Но остаются ограничения, связанные с санитарными требованиями.

Что будет, если я буду ходить по улице без маски?

Как сообщили в милиции, вы не можете выйти на улицу без маски и даже без перчаток. В случае нарушения карантинных мер, согласно внесенным изменениям в закон о гражданской защите, вас могут оштрафовать на сумму от 5 до 60 тысяч сомов или привлечь к общественным работам на срок до 40 часов.

«В режиме ЧС носить маску и перчатки обязательно. В случае несоблюдения карантинных мер, граждан предусмотрено оштрафовать от 5 тысяч до 60 тысяч сомов, привлекать к общественным работам. А граждан, которые не соблюдают карантин и заразили других, согласно 280 статье Уголовного кодекса, могут лишить свободы на срок до 5 лет», — сказал пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков.

Начнет ли работу общественный транспорт?

Да, местные власти говорили, что с 11 мая будет работать общественный транспорт. Но, в пресс-службе мэрии города Ош сообщили, что общественный транспорт пока работать не будет — это предотвратит распространение коронавируса.

Нужны ли пропуски для автомобилистов?

Теперь пропуски для машин не требуются. Но, если вы не сотрудник предприятий, которым разрешили возобновить работу, вы не можете свободно передвигаться по городу. У вас должна быть при себе справка и документы. По необходимости, вы можете передвигаться по городу на личном автомобиле, только нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность и маршрутный лист.

Что будет с блок-постами?

Блок-посты внутри города убрали. Остаются санитарно-карантинные посты у въезда в город. Силовики и патрульная милиция будут работать в усиленном режиме.

Нужен ли маршрутный лист?

В мэрии сообщили «Клоопу», что маршрутные листы больше не нужны, но выходить на улицу можно только по необходимости. Однако в УВД сказали, что маршрутные листы, обязательны.

«Маршрутные листы обязательно будем требовать. Электронные виды маршрутных листов неудобны, и приходится контактировать с гражданами. Нам было бы удобнее проверять листы в бумажном виде», — сказал пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков.

Предприятия, которые возобновили работу с 11 мая:

Микрофинансовые организации: страховые компании, агентства недвижимости, туристические агентства;

Обменные пункты, ломбарды, фирмы оказывающие юридические услуги (адвокатура), типографии

Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств: техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску, вулканизация и балансировка шин, мойка и химчистка

Сфера торговли: оптовая продажа (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов), магазины и рынки строительных материалов, а также поставка строительных материалов, оптовая продажа (точки/склады/магазины) и рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей, а также поставка тканей и фурнитуры, магазины и рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок, автосалоны (за исключением авторынков).

Средства массовой информации.

По данным мэрии города Оша, сотрудники этих предприятий, так же как и все, обязаны соблюдать карантинные меры. Они могут ходить только на работу и домой, и передвигаться по городу тоже только при необходимости.

Руководство ответственно за каждого сотрудника. В случае несоблюдения карантинных мер, их могут наказать по закону. Специальная группа штаба будет проводить рейды и наблюдать за предприятиями.

Согласно информации милиции, во время рейда специальных групп, были закрыты около 80 предприятий, которые не соблюдали карантинные меры. Теперь такие рейды будут проводиться чаще. Предприятия, которые закрыты, должны исправить свои ошибки и только тогда смогут открыться вновь.