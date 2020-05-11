Село Кок-Таш Баткенской области. В этом месте 8 мая произошел конфликт. Фото: Жениш Айдаров, «Азаттык».

Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области между жителями двух стран произошел 8 мая. В ходе конфликта было ранено 6 человек — четверо кыргызстанцев и двое таджикистанцев.

Версия Кыргызстана

В Госпогранслужбе Кыргызстана сообщили, что приграничный конфликт начался из-за несогласованного участка в 5000 квадратных метров между странами. Ведомство добавило, что этот участок фактически использовался кыргызской стороной.

По словам акима Баткенского района Каланбека Маркаева, в тот день таджикская сторона потребовала освободить четыре гектара земли возле села Кок-Таш — там находятся 20-30-летние насаждения кыргызстанцев. Однако Маркаев утверждает, что такое требование необоснованно, так как этот вопрос должен решаться на уровне межправительственной комиссии.

Конфликт начался с забрасывания камнями 30-40 местных жителей от каждой страны. В ходе конфликта неизвестный выстрелил из охотничьего ружья. На место инцидента стянулись погранвойска Кыргызстана и Таджикистана и, в целях недопущения эскалации конфликта, произвели предупредительные выстрелы в воздух. Ситуация на время стабилизировалась.

Однако в момент, когда проводились разъяснительные работы среди граждан двух стран, сотрудники погранслужбы ГКНБ Таджикистана открыли огонь из миномётов в сторону граждан и солдат Кыргызстана. В результате пулевые ранения получили трое военных, один гражданский получил травму от попадания камнем в лицо. Троим военнослужащим провели операцию в Баткене, а 10 мая одного из них, который находился в «крайне тяжелом состоянии», отправили в Национальный госпиталь в Бишкеке.

Сейчас его состояние оценивается как «стабильно тяжелое», его перевели в реанимационное отделение. Состояние двоих других «удовлетворительное». Местному жителю, получившего травму от попадания камня, в тот же день была оказана медицинская помощь. Он на амбулаторном лечении.

Один из раненых пограничников. Фото: Пресс-служба ГПС Кыргызстана.

Как видно на кадрах видео, после начала перестрелки местные жители попытались укрыться от пуль в канале у дороги. Возле дороги также можно увидеть множество остановленных машин.

Также в ходе конфликта был сожжен дом семьи Мажитовых, которые проживают в селе Кок-Таш Баткенского района. По словам 80-летнего главы семьи Абдраима Мажитова, сначала в их дом попало несколько пуль. Члены его семьи выбежали из дома и после этого неизвестные люди с таджикской стороны сожгли его дом.

Его жена Шаада Мажитова с горечью сообщила, что на постройку этого дома они взяли кредит.

«Вещи, домашняя утварь — все превратилось в пепел. Что же это такое! Говорят, что соседи — это навсегда. Они живут буквально за стеной. Воду берут у нас. Как понимать их поступки?» — задалась вопросом Мажитова в своем интервью «Азаттыку».

Версия Таджикистана

Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана обвинил в произошедшем кыргызскую сторону. По их версии, те самые спорные 4 гектара земли принадлежат Таджикистану. Сообщается, что данный участок относится к селу Кумазор джамоата Чоркух Исфаринского района. Таджикская сторона утверждает, что кыргызстанцы самовольно заняли эту землю.

Также, по версии таджикской стороны, первыми огонь открыли кыргызские пограничники. В результате двое граждан Таджикистана — 37-летний Фазлиддин Фозилов и 49-летний Айомиддин Шарипов — получили ранения.

Пресс-секретарь мэрии города Исфара сообщил, что один из них получил удар камнем по голове, у второго огнестрельное ранение от охотничьего ружья. Они находятся в городской больнице.

Двусторонние переговоры

В день конфликта полномочный представитель правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов встретился с главой Согдийской области Таджикистана на приграничном участке Торт-Кочо. На встрече также принимали участие представители силовых структур двух стран.

Стороны договорились об отводе дополнительных сил, стянутых к месту инцидента. Также силовые структуры двух стран перешли на усиленный режим работы на месте инцидента.

В тот день министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана — Чынгыз Айдарбеков и Сироджиддин Мухриддин — провели переговоры по телефону. Вице-премьер-министр Кыргызстана Акрам Мадумаров также позвонил своему таджикскому коллеге Азиму Иброхиму — стороны отметили недопустимость применения огнестрельного оружия.

На следующий день, после инцидента Акрам Мадумаров вместе с председателем Погранслужбы Кыргызстана Уларбеков Шаршеевым вылетел в Баткенскую область. Они проведали раненых солдат и провели оперативное совещание с представителями правоохранительных органов и местных органов власти по стабилизации ситуации в регионе

В тот же день посол Таджикистана в Кыргызстане Назирмад Алимзода был вызван в МИД.

«Таджикскому дипломату вручена нота протеста МИД Кыргызстана в связи с целенаправленным обстрелом военнослужащих и граждан Кыргызстана из автоматов с подствольными гранатометами, в том числе из группового минометного оружия, в результате чего тяжелые огнестрельные ранения получили трое военнослужащих пограничной службы и один местный житель Кыргызстана», — сообщается в заявлении МИД Кыргызстана.

В свою очередь, МИД Таджикистана вызвал к себе посла Кыргызстана Жаныша Рустембекова. Ему также была вручена нота протеста. МИД Таджикистана выразил недовольство «из-за провокационных действий граждан и военнослужащих Кыргызстана, приведших к вооруженному инциденту».

10 мая прошла заключительная встреча на уровне заместителей полномочных представителей Баткенской и Согдийской областей двух стран. На встрече также участвовали представители силовых структур Кыргызстана и Таджикистана. На встрече было принято решение о продолжении несения службы в усиленном режиме силовых структур в приграничных селах.

«Было принято решение о приостановлении построек и посевных работ на неописанных участках между Кыргызстаном и Таджикистаном, согласно ранее принятым соглашениям», — сообщили в полпредстве Баткенской области.

Также в ходе переговоров было отмечено, что межправительственная комиссия продолжит работу по делимитации неописанных приграничных участков как только стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 1084 километров — из них согласованы только 53,4%. По остальными 452 километрам границы до этого момента ведутся согласования.