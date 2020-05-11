В Госслужбе исполнения наказаний опровергли информацию, что телохранитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев заражен коронавирусной инфекцией. Сагымбаев — один из подсудимых по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

Представитель пресс-службы ГСИН Самат Калыков заявил радио «Азаттык», что ни один из обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1, в том числе Сагымбаев, не обращался к врачам с сообщением о симптомах коронавируса ни в письменном, ни в устном виде.

Ранее адвокат Замир Жоошев на своей странице в фейсбуке сообщил, что Сагымбаев подозревает у себя симптомы коронавируса.

«Сагымбаев сообщил суду, что испытывает симптомы простуды и опасается, что это может быть коронавирус. Он просил судью посодействовать в его медицинской проверке, так как администрация и медицинская служба СИЗО-1 Бишкека никак не реагирует на его жалобы», — написал Жоошев.

Минздрав 8 мая подтвердил заражение коронавирусом одного из сотрудников СИЗО-1. Хотя днем ранее ГСИН заявляла, что ПЦР-тест на коронавирус у сотрудника СИЗО-1 показал отрицательный результат.

Разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа проводится в закрытом режиме. По делу проходят 14 человек, среди которых бывший президент Алмазбек Атамбаев, его бывший советник Фарид Ниязов, экс-депутат Равшан Джеенбеков, депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

Их обвиняют в покушении на насильственный захват власти, захвате заложников, массовых беспорядках, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, хищении или вымогательстве огнестрельного оружия и других преступлениях.