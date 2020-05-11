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В Казахстане, по официальным данным, находятся 35 тысяч кыргызстанцев, власти этой страны послабления для работающих мигрантов пока не ввели.
Некоторые послабления коснулись только трудовых мигрантов из Узбекистана. 17 апреля 2020 года власти страны ратифицировали двустороннее соглашение, которое обеспечивает граждан двух стран социальным обеспечением и признанием дипломов.
С Кыргызстаном такие соглашения не подписывались, несмотря на большое количество кыргызских мигрантов в этой стране, а также, несмотря на членство Евразийском экономическом союзе.
Однако казахские власти организовали коридор для того, чтобы кыргызстанцы в Оренбурге вернулись домой. Благодаря этому около 550 граждан смогут вернуться на автобусах в Кыргызстан.
Также местные диаспоры содействую деньгами и оказывают гуманитарную помощь тем кыргызстанцам, кто в этом нуждается.
Куда обращаться?
Контакты посольства:
Сайт
krembassyastana@gmail.com
+7 (7172) 242 02
Второй секретарь Чынгыз Кустебаев (WhatsApp, Telegram)
+7 (7172) 286108,
+7 777 473 30 09,
Третий секретарь Даражан Курманалиева (Whatsapp)
+7 (7172) 242040
+7 776 124 88 33
Другие актуальные контакты:
Список и контакты кыргызских диаспор
Интернет-группа «KGZ in KZ»
Правозащитная организация «Родник»
Нина Балабаева
+7 707 111 23 60
rodnik27@yandex.ru
Информационно-консультативный центр «Дарис»
Гульнура Едигеева
+7 705 820 09 33
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