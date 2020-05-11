Мэр Бишкека Азиз Суракматов 11 мая на брифинге разъяснил, каким правилам должны следовать жители города в режиме ЧС. Власти ослабили ранее введенные ограничения. До этого город в течение 47 дней находился в режиме чрезвычайного положения, когда большинство предприятий не могло работать, а люди должны были находится в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
Суракматов заявил, что пропуска от комендатуры аннулированы и теперь при себе нужно иметь справку с работы, ездить по городу на своем авто можно, но осторожно, а за отсутствие масок будут штрафовать.
О санитарно-карантинных постах
«На въездах в города и выездах из города будут размещены 16 контрольно-санитарных пунктов. На постах вправе проверять температуру въезжающих в город, при подозрении на COVID-19 или ОРВИ медработники вправе направить человека на обсервацию, либо провести экспресс-тест», — сообщил Суракматов.
По его словам, все санитарно-карантинные посты вынесены за пределы города. Внутри Бишкека они убраны. Список блокпостов:
- Авторынок «Азамат» — объездная;
- Объездная — совхоз «Фрунзе»;
- Васильевский тракт — объезд(«Ак-Жол»);
- Пригородное — Объездная;
- Объездная — с.Маевка (кольцевая);
- Объездная — ж/м Тендик;
- Объездная — Киргизская (Ала-Арча);
- Объездная — ж/м Келечек;
- Объездная — Дордой;
- Объездная — ул.Ибраимова;
- Объездная — ул.Алма-Атинская;
- Объездная — ГЭС-5 (кольцевая);
- Проспект Жибек-Жолу — Киргшелк;
- Дорога между с.Кара-Жыгач и Сары-Жон;
- Дорога с.Горная Маевка;
- Дорога между с.Кызыл-Туу и Маловодное.
За что могут штрафовать
Суракматов заявил, что особое внимание будет уделяться соблюдению санитарных норм, поэтому введены различные штрафы.
- За не ношение масок предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч сомов;
- За нарушения правопорядка в условиях режима ЧС — штраф от 5 до 17 тысяч сомов;
- Нарушения санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов — от 1 до 27 тысяч сомов в зависимости от категории нарушения;
- Нарушения порядка выполнения или требования уполномоченного органа — от 3 до 13 тысяч сомов;
- Нарушения требований режима ЧС — от 15 до 60 тысяч сомов
- Несоблюдение карантина — от 30 до 60 тысяч сомов.
«Некоторые нормы были приняты 3 апреля 2020 года. Санкции ужесточены и, возможно, будут применяться на территории Бишкека», — отметил Суракматов.
Про аннулирование пропусков и новых справках
Мэр столицы заявил, что пропусков теперь не будет — они аннулированы, так как комендатура упразднена.
«Для проезда и передвижения в городе граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющие личность, справку с места жительства и справку с места работы, заверенную печатью и подписью районного налогового органа», — заявил Суракматов.
Также допускается передвижение при предъявлении патента по разрешенным видам предпринимательства.
«Налоговая при заверении справок не имеет права требовать данные погашение налогов и других обязательств», —сказал Суракматов.
Справки нужно заверять в налоговой, потому что были случаи подделок и мошенничества с пропусками от комендатуры. Справки нужно получить до 13 мая
«Налоговая и акимиаты знают, кто работает на территории города Бишкек по всем разрешённым видам деятельности. В оперативном порядке данные разрешения, справки будут выданы», — заявил он.
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Беспрепятственное передвижение
«Беспрепятственное движение обеспечивается врачам, госслужащим и муниципальным служащим, сотрудникам МВД, МЧС, спецслужб, сотрудникам государственных органов, сотрудникам СМИ, коммунальных и служб энергетики, задействованных в жизнеобеспечении города при наличии удостоверения, либо справки с места работы без подтверждения в налоговой», — заявил Суракматов.
Про общественный транспорт
Мэр столицы сообщил, что общественный транспорт не запустили 11 мая, потому что есть определенные риски, так как в Бишкеке увеличивается количество зараженных коронавирусной инфекцией.
«Последний пример прибытия на автобусах 541 гражданина из России, было выявлено 55 зараженных COVID-19 только с одного рейса. Они находились 4 дня в закрытом пространстве», — заявил он.
По его словам, этот вопрос будет отложен и будет зависеть от количества заражённых и контактных лиц в Бишкеке.
«В связи с тем, что общественный транспорт не запущен, на собственном транспорте на работу ездить можно», — заявил градоначальник.
Как передвигаться по городу, если вам пока не разрешили работать или вы работаете по найму
«В исключительных случаях для безработных, для посещения родных и близких, для походов в магазины, салоны разрешается передвижение по городу при наличии заполненного маршрутного листа», — заявил он.
По словам Суракматова, если вы работаете по найму или у вас ежедневный заработок, то необходимо заполнить маршрутный лист, иметь при себе документ, удостоверяющий личность и справку с места жительства.
По его словам, так как комендантский час сняли, то ограничений движения по городу в это время нет. «Но, в связи с тем, что действует режим ЧС в позднее время рекомендуем находиться дома», — заявил он. Мэр добавил, что при режиме ЧС гулять в парках запрещено.
Про детсады
«Данный вопрос находится на повестке дня в республиканском штабе, но, в связи с тем, что есть риски заболевания детей, этот вопрос, наверное, будет рассматриваться ближе к июню», — сообщил Суракматов.
Какие виды деятельности возобновили работу с 11 мая на территории города Бишкек:
1. Предприятия, связанные с производством, переработкой, транспортировкой и реализацией:
- сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, напитков и продовольствия в натуральном, сыром и переработанном виде, включая сопутствующие производства (производство упаковки, тары, кормов и др.);
- лекарственных средств, медицинских препаратов, изделий и принадлежностей (в том числе средств индивидуальной защиты, медицинских масок и халатов);
- реализация горюче-смазочных материалов и газовых баллонов.
2. Деятельность медицинских учреждений.
3. Деятельность лабораторий.
4. Все виды услуг ЖКХ (вода, канализация, газ, свет, связь, отопление, сбор и вывоз мусора, услуги лифтеров).
5. Услуги по дезинфекции и по очистке сливных ям (септиков).
6. Деятельность почтовой связи.
7. Сфера финансовых и иных услуг:
- коммерческие банки;
- таможенные, финансовые и биржевые брокеры.
- микрофинансовые организации;
- обменные пункты;
- ломбарды;
- страховые компании;
- государственные и частные нотариусы;
- юридические услуги (адвокатура);
- агентства по недвижимости;
- туристические агентства и услуги;
- услуги типографии.
8. Средства массовой информации.
9. Пункты общественного питания, включая точки быстрого питания (только на доставку и на вынос).
10. Сфера промышленности и производства:
- энергетическая промышленность;
- химическая и нефтегазовая промышленность;
- машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность;
- горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия;
- текстильная и кожевенно-обувная промышленность;
- мебельная промышленность;
- производство строительных и отделочных материалов;
- и другие виды промышленности и производства.
11. Сфера строительства:
- объекты строительства;
- подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;
- сопутствующие работы и услуги.
12. Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:
- техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску;
- вулканизация и балансировка шин;
- мойка и химчистка.
13. Сфера торговли:
- интернет магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб;
- оптовая продажа (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов), магазины и рынки строительных материалов, а также поставка строительных материалов;
- оптовая продажа (точки/склады/магазины) и рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей, а также поставка тканей и фурнитуры;
- зеленые рынки (продажа саженцев и насаждений итд.);
- магазины и рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;
- автосалоны, за исключением авторынков.
14. Сфера бытового обслуживания населения:
- услуги парикмахерских кабинетов и салонов красоты;
- сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;
- ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;
- химчистка и клининг.
15. Сфера транспортных услуг:
- организованные таксомоторные службы (при посадке не более 2-х человек).
По состоянию на 11 мая в стране зафиксировано 1016 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, 327 зараженных в Бишкеке.
Всего же за все время пандемии в Кыргызстане 688 человек выздоровели, а 12 умерли.
Редактура: Анна Капушенко.