Мэр Бишкека Азиз Суракматов 11 мая на брифинге разъяснил, каким правилам должны следовать жители города в режиме ЧС. Власти ослабили ранее введенные ограничения. До этого город в течение 47 дней находился в режиме чрезвычайного положения, когда большинство предприятий не могло работать, а люди должны были находится в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

Суракматов заявил, что пропуска от комендатуры аннулированы и теперь при себе нужно иметь справку с работы, ездить по городу на своем авто можно, но осторожно, а за отсутствие масок будут штрафовать.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов рассказал о самом важном, что вступает в силу с 11 мая Азиз Суракматов рассказал о новых правилах, вступающих в силу с 11 мая. В городе отменили режим ЧП, но в Бишкеке по-прежнему действуют ограничения для нерапространения коронавируса. Publicerat av Kloop Måndag 11 maj 2020

О санитарно-карантинных постах

«На въездах в города и выездах из города будут размещены 16 контрольно-санитарных пунктов. На постах вправе проверять температуру въезжающих в город, при подозрении на COVID-19 или ОРВИ медработники вправе направить человека на обсервацию, либо провести экспресс-тест», — сообщил Суракматов.

По его словам, все санитарно-карантинные посты вынесены за пределы города. Внутри Бишкека они убраны. Список блокпостов:

Авторынок «Азамат» — объездная; Объездная — совхоз «Фрунзе»; Васильевский тракт — объезд(«Ак-Жол»); Пригородное — Объездная; Объездная — с.Маевка (кольцевая); Объездная — ж/м Тендик; Объездная — Киргизская (Ала-Арча); Объездная — ж/м Келечек; Объездная — Дордой; Объездная — ул.Ибраимова; Объездная — ул.Алма-Атинская; Объездная — ГЭС-5 (кольцевая); Проспект Жибек-Жолу — Киргшелк; Дорога между с.Кара-Жыгач и Сары-Жон; Дорога с.Горная Маевка; Дорога между с.Кызыл-Туу и Маловодное.

За что могут штрафовать

Суракматов заявил, что особое внимание будет уделяться соблюдению санитарных норм, поэтому введены различные штрафы.

За не ношение масок предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч сомов;

За нарушения правопорядка в условиях режима ЧС — штраф от 5 до 17 тысяч сомов;

Нарушения санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов — от 1 до 27 тысяч сомов в зависимости от категории нарушения;

Нарушения порядка выполнения или требования уполномоченного органа — от 3 до 13 тысяч сомов;

Нарушения требований режима ЧС — от 15 до 60 тысяч сомов

Несоблюдение карантина — от 30 до 60 тысяч сомов.

«Некоторые нормы были приняты 3 апреля 2020 года. Санкции ужесточены и, возможно, будут применяться на территории Бишкека», — отметил Суракматов.

Про аннулирование пропусков и новых справках

Мэр столицы заявил, что пропусков теперь не будет — они аннулированы, так как комендатура упразднена.

«Для проезда и передвижения в городе граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющие личность, справку с места жительства и справку с места работы, заверенную печатью и подписью районного налогового органа», — заявил Суракматов.

Также допускается передвижение при предъявлении патента по разрешенным видам предпринимательства.

«Налоговая при заверении справок не имеет права требовать данные погашение налогов и других обязательств», —сказал Суракматов.

Справки нужно заверять в налоговой, потому что были случаи подделок и мошенничества с пропусками от комендатуры. Справки нужно получить до 13 мая

«Налоговая и акимиаты знают, кто работает на территории города Бишкек по всем разрешённым видам деятельности. В оперативном порядке данные разрешения, справки будут выданы», — заявил он.

Беспрепятственное передвижение

«Беспрепятственное движение обеспечивается врачам, госслужащим и муниципальным служащим, сотрудникам МВД, МЧС, спецслужб, сотрудникам государственных органов, сотрудникам СМИ, коммунальных и служб энергетики, задействованных в жизнеобеспечении города при наличии удостоверения, либо справки с места работы без подтверждения в налоговой», — заявил Суракматов.

Про общественный транспорт

Мэр столицы сообщил, что общественный транспорт не запустили 11 мая, потому что есть определенные риски, так как в Бишкеке увеличивается количество зараженных коронавирусной инфекцией.

«Последний пример прибытия на автобусах 541 гражданина из России, было выявлено 55 зараженных COVID-19 только с одного рейса. Они находились 4 дня в закрытом пространстве», — заявил он.

По его словам, этот вопрос будет отложен и будет зависеть от количества заражённых и контактных лиц в Бишкеке.

«В связи с тем, что общественный транспорт не запущен, на собственном транспорте на работу ездить можно», — заявил градоначальник.

Как передвигаться по городу, если вам пока не разрешили работать или вы работаете по найму

«В исключительных случаях для безработных, для посещения родных и близких, для походов в магазины, салоны разрешается передвижение по городу при наличии заполненного маршрутного листа», — заявил он.

По словам Суракматова, если вы работаете по найму или у вас ежедневный заработок, то необходимо заполнить маршрутный лист, иметь при себе документ, удостоверяющий личность и справку с места жительства.

По его словам, так как комендантский час сняли, то ограничений движения по городу в это время нет. «Но, в связи с тем, что действует режим ЧС в позднее время рекомендуем находиться дома», — заявил он. Мэр добавил, что при режиме ЧС гулять в парках запрещено.

Про детсады

«Данный вопрос находится на повестке дня в республиканском штабе, но, в связи с тем, что есть риски заболевания детей, этот вопрос, наверное, будет рассматриваться ближе к июню», — сообщил Суракматов.

Какие виды деятельности возобновили работу с 11 мая на территории города Бишкек:

1. Предприятия, связанные с производством, переработкой, транспортировкой и реализацией:

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, напитков и продовольствия в натуральном, сыром и переработанном виде, включая сопутствующие производства (производство упаковки, тары, кормов и др.);

лекарственных средств, медицинских препаратов, изделий и принадлежностей (в том числе средств индивидуальной защиты, медицинских масок и халатов);

реализация горюче-смазочных материалов и газовых баллонов.

2. Деятельность медицинских учреждений.

3. Деятельность лабораторий.

4. Все виды услуг ЖКХ (вода, канализация, газ, свет, связь, отопление, сбор и вывоз мусора, услуги лифтеров).

5. Услуги по дезинфекции и по очистке сливных ям (септиков).

6. Деятельность почтовой связи.

7. Сфера финансовых и иных услуг:

коммерческие банки;

таможенные, финансовые и биржевые брокеры.

микрофинансовые организации;

обменные пункты;

ломбарды;

страховые компании;

государственные и частные нотариусы;

юридические услуги (адвокатура);

агентства по недвижимости;

туристические агентства и услуги;

услуги типографии.

8. Средства массовой информации.

9. Пункты общественного питания, включая точки быстрого питания (только на доставку и на вынос).

10. Сфера промышленности и производства:

энергетическая промышленность;

химическая и нефтегазовая промышленность;

машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность;

горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия;

текстильная и кожевенно-обувная промышленность;

мебельная промышленность;

производство строительных и отделочных материалов;

и другие виды промышленности и производства.

11. Сфера строительства:

объекты строительства;

подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;

сопутствующие работы и услуги.

12. Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:

техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску;

вулканизация и балансировка шин;

мойка и химчистка.

13. Сфера торговли:

интернет магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб;

оптовая продажа (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов), магазины и рынки строительных материалов, а также поставка строительных материалов;

оптовая продажа (точки/склады/магазины) и рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей, а также поставка тканей и фурнитуры;

зеленые рынки (продажа саженцев и насаждений итд.);

магазины и рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;

автосалоны, за исключением авторынков.

14. Сфера бытового обслуживания населения:

услуги парикмахерских кабинетов и салонов красоты;

сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;

ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;

химчистка и клининг.

15. Сфера транспортных услуг:

организованные таксомоторные службы (при посадке не более 2-х человек).

По состоянию на 11 мая в стране зафиксировано 1016 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, 327 зараженных в Бишкеке.

Всего же за все время пандемии в Кыргызстане 688 человек выздоровели, а 12 умерли.

Редактура: Анна Капушенко.