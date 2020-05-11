Республиканский штаб объяснил, что все граждане, которым разрешено работать, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, справку с места жительства, справку с места работы, заверенную налоговой.

Печать на справку можно получить в налоговой службе по месту регистрации организации. Также печать могут поставить в районном акимиате.

В штабе подчеркнули, что в целях уменьшения контактов за этими документами в налоговую должны обращаться руководители или главные бухгалтеры организаций. Справки нужно выписать для каждого сотрудника.

«До 13 мая лицам, привлеченным к работе в разрешенных сферах деятельности, необходимо получить справку и поставить соответствующую печать», — сообщили в штабе.

Для индивидуальных предпринимателей допускается передвижение по Бишкеку по патентам.

В штабе сообщили, что гражданам, которым еще нельзя работать, для передвижения по городу необходим маршрутный лист с указанием причины выхода и места назначения.

«Передвижение по городу ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и составленного от руки маршрутного листа», — отметили в штабе.

«Беспрепятственное передвижение обеспечивается государственным и муниципальным служащим, сотрудникам МВД, МЧС, СМИ, сотрудникам коммунальных служб при наличии удостоверения, либо справки с места работы без подтверждения в налоговой», — заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, налоговые службы при заверении справок не имеют права требовать данные о погашении налогов.

«Как вы помните, в начале действия ЧП были случаи подделки пропусков комендатуры, имелись факты мошенничества и для недопущения подделок было принято решение заверять их в налоговой», — сказал Суракматов.

Власти Бишкека вводят новые правила после снятия режима ЧП с города Бишкек. Режим ЧП был введен на некоторых территориях страны 25 марта из-за пандемии коронавируса. Такой режим предполагал закрытие почти всех предприятий и соблюдение режима самоизоляции.

По состоянию на 11 мая в стране зафиксировано 1016 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, 688 человек выздоровели, а 12 умерли.